«Контакт с джиннами»: дагестанец обвинил мультфильм в гей-пропаганде

В одном из пабликов республики появилось видеообращение возмущенного дагестанца. На кадрах – мужчина с бородой рассказывает, что был против установки телевизора в доме. Пока не увидел, как трое его детей смотрят мультфильм, уставившись в небольшой экран телефона.

Тогда заботливый отец пожалел малышек и купил для семьи телевизор. Правда, с одним важным условием – супруга должна была включать детям исключительно мультфильмы.

— Смотрю, а там в одном мультфильме принц-гей. Там даже был персонаж – парень принца. А на стене были развешены фотографии голых мужчин, — так многодетный папа возмущенно интерпретирует современный мультфильм. Правда, не указывает его название.

— А вот в мультике, где есть «Аладдин» не лучше. Там вообще Аладдин берет какую-то арабскую надпись на длинном полотне и через пах его несколько раз он проводит. А потом вокруг него появляются много джиннов. Это тоже один из видов колдовства и методов, как выходить на контакты с джиннами, — обращается внимательный зритель к родителям.

После этого многодетный отец рекомендует заботливым папам и мамам контролировать все то, что смотрят «наши дети». А если этого не делать, то по его словам, все «мы будем причастны к смуте».

— Дорогие братья и сестры, есть дуа: «О, Аллах, не делай меня причастным к смуте (даджала). Большая просьба, обратите на это внимание.

дагестанец обвинил мультфильм в гей-пропаганде.

Тем временем местные жители под этим постом пишут, что «есть очень много мусульманских мультиков, они очень познавательные». Другие советуют показывать детям исключиткльно советские киноленты.

— А вы включайте детям советские мультики, где есть смысл: «Простокваша», «Вини пух», «Карлсон». И много других познавательных мультиков, где нет ни какой смуты, насилия, как сейчас на ТВ (орфография и пунктуация автора сохранены).