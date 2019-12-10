«Спят с покойниками»: кого нашли под могильной плитой на кладбище Северного Кавказа

На пустыре, где нет помоек с объедками, и только покойники лежат в холодной земле, увидели жизнь четвероногие крошки. «Как вы выжили?!» - удивилась находке жительница Нальчика.

Оказалось, под могильной плитой нашли спасение от ледяного ветра сразу три ощенившиеся собаки с детенышами:

КАК?! КАК ВЫЖИЛИ?! Собаки ощенились на кладбище.

- Как!? Как выжили?! Ведь никто не кормит! - поражаются за кадром. - В ледяной земле, где нет живых, живут крохотные жизни. Спят с покойниками...Это ужасно!

Щенкам уже нашли хозяевФото: СОЦСЕТИ

Видео и фото с нового кладбища Нальчика выложили в сеть. Волонтеры Кабардино-Балкарии бросили клич в Instagram — просили отозваться всех, кто может помочь. Ведь истощенных собак ненадолго хватит.

Одна из "мамочек" похожа на породистую собакуФото: СОЦСЕТИ

Как узнала «КП-Северный Кавказ», двоих малышей уже пристроили.

- Одна теперь живет в Москве, другой в Баксане! - делятся местные зоозащитники.

Сейчас общественники собирают деньги на транспортировку еще троих. Им также нашли дом, но чтобы туда попасть, необходимо внести плату за перевозку.