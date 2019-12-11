2019-12-11T16:08:27+03:00
Дом. Семья

Выглядит как бегемот, по характеру — толстый кот: собаку необычной породы приютили в семью

История, достойная фильма, произошла на Ставрополье [фото, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Собака натерпелась. Но агрессии не проявляет ни капли. Фото: личный архив героини публикацииСобака натерпелась. Но агрессии не проявляет ни капли. Фото: личный архив героини публикации
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В Ставропольском крае приключилась невероятная история спасения шикарного пса-гиганта престижной породы «кане-корсо». Немногие знают, что грозного вида великан — само воплощение преданности. Заводчики даже предостерегают: такой приятель живет ради защиты дома и к хозяину относится настолько трепетно, что от разлуки может погибнуть.

Его предали и хотели застрелить, а он все равно любит людей: история пса породы «кане-корсо»

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В Михайловске 3 года брошенный вороного цвета «итальянец» с ростом 70 см в холке бродил по улице, не находя покоя. В глазах громилы отражались только тоска и большое горе. Неравнодушные кормили «сироту» и всё гадали: за что красавца обрекли на эти муки?

Но со временем «альфа-самец» оброс стаей из самок. И если раньше агрессии не проявлял, то, став в один прекрасный день «отцом», показал свой нрав. Люди разглядели в гиганте серьезную угрозу. Не секрет, что без воспитания и при неадекватном «общении» кане-корсо превращается в «смертоносную машину». Обеспокоенные поведением громилы горожане вызвали «отстрел». Великан со всей своей «семьей» стал мишенью. Так и погиб бы «благородный иностранец». Но мальчика рискнула спасти девушка по имени Анна. Она рассказала «КП-Северный Кавказ», что найти общий язык с «Маугли» оказалось непросто:

- На 5 метров никого не подпускал. Я его прикармливала, узнав об отстреле, надела ошейник и увела. Но он не мог оставить «детей». Вскрывал мой забор как консервную банку и возвращался к «семье». В ночь, когда всех убили, я повела его туда. Сели с ним. Полчаса говорила как с человеком. Потом встала и спросила: «Остаешься?». Он пошел за мной. С тех пор даже в открытую калитку не выходит, - говорит Анна Колодко.

Пес стал лучшим другом детей. Фото: личный архив героини публикации

Пес стал лучшим другом детей. Фото: личный архив героини публикации

Прошли 2 года. Анна привела собаку в дом, когда ее детям было по годику. Анна — волонтер. Она знала, что кане-корсо — это самые надежные «собаки-няньки». Да-да, на специальных форумах так и пишут: «Хорошо относится к детям. Ощущают всю свою мощь, поэтому ведут себя осторожно, не причиняя вреда тем, кто слабее их. Дружат с котами и другими питомцами». Но одной природы мало. Анна тысячи часов потратила на обучение красавчика в кинологической школе.

Как видим, терпение у собаки завидное. Фото: личный архив героини публикации

Как видим, терпение у собаки завидное. Фото: личный архив героини публикации

- Я не перестаю удивляться. Люди выбили ему глаз и зубы, порезали лапу. А он не проявляет даже капли агрессии. Сказано — благородная кровь и редкий ум. Ребенок, чтобы вы понимали, может из пасти кусок мяса достать. На морду — бегемот. По характеру — 75-килограммовый кот. Чудо-пёс, - умиляется девушка.

Но приют для громилы был временным с самого начала. И теперь, когда Анна с семьей переезжает в другой город, собаке ищут лучший дом.

- Пёс — компаньон, а не сторож. Вольер не подойдет. Он с ума сойдет от одиночества. Уже приезжали смотреть. Но я ищу не абы кого. Мне нужен лучший вариант, - подытожила собеседница.

Если вы, дорогой читатель, готовы дать все самое лучшее этому мальчишке с тяжелой судьбой, звоните Анне: 89034451958

ИСТОЧНИК KP.RU

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