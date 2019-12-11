2019-12-11T11:42:33+03:00
Общество

«Они готовы отдать жизнь ради страны»: Путин счел Кадыровых достойными звания Героев России

Президент поспорил с режиссером Сокуровым
Ася АСРЯН
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Фото: Instagram.comФото: Instagram.comФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Народный артист России, режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, обращаясь к президенту, затронул несколько острых тем. Некоторые из них коснулись и проблем Северного Кавказа. По мнению Сокурова, на Северном Кавказе и особенно в Ингушетии практически не ведется культурной работы с молодежью.

—В Ингушетии сейчас нет кино, театра, телевидения, прессы. Некоторые молодые люди на Кавказе мне говорят, что если начнем воевать с НАТО, то «мы на вашей стороне воевать не станем», —заявил Сокуров.

Режиссер предложил переосмыслить звание Героя России.

— Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают? —задал вопрос Сокуров.

Владимир Путин объяснил режиссеру, почему звание "Герой России" носят как погибшие солдаты Псковской дивизии, так и воевавшие с ними чеченцы.

— Кавказ —очень тонкая вещь. Чеченский народ пострадал от тех, кто выдумывал новую Россию также как и многие другие народы Кавказа. Некоторые люди воспользовались этой исторической памятью несправедливости, начали внедрять свои собственные идеи и подталкивать их для того, чтобы использовать чеченский народ для разрушения нашей страны. Слава богу, хватило здравого ума, чувства самосохранения у самого чеченского народа и других народов России, чтобы выйти из этой кровавой истории. И если кто-то из них, независимо от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, а также готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации, — ответил Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что если человек когда-то совершал хорошие дела, а сегодня нарушает законы, к нему придется применять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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