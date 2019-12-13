Дагестанский охранник в кофейне оказался главарем банды «московских террористов»
В Москве, сегодня, 13 декабря силовики задержали пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ)
По данным правоохранителей, исламисты планировали совершить теракты в столице. Среди злоумышленников — двое россиян и три уроженца стран Центральной Азии.
Во время обыска у исламистов нашли и конфисковали средства коммуникации с директивами от эмиссаров террористической организации. Правоохранители также обнаружили у радикалов пистолет Макарова, автомат Калашникова, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.
Исламисты прятали оружие в специальном тайнике. Против всех злоумышленников возбуждено уголовное дело. По решению суда они отправлены под стражу.
В Москве задержаны пять боевиков ИГ, планировавших теракты.
Позже стало известно, что предполагаемый организатор банды московских террористов – 23-летний уроженец республики Дагестан, сообщает «Московский Комсомолец». Подозреваемый по имени Идрис Алибеков работал охранником в столичной кофейне.
Предполагаемый организатор банды московских террористов – 23-летний уроженец республики ДагестанФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
На личной странице в соцсети молодой дагестанец «был активен» три года назад. Среди его личных фото есть тематические картины с надписями: «Рай-лучшая цель», «Все мы гости, все мы уйдем», «Каждая душа вкусит смерть» и ряд аналогичных снимков.
По словам следователя сегодняшнего дела, молодой человек создал в Москве устойчивую организованную группу для совершения террористического акта. В Мещанском суде этот же правоохранитель вышел с ходатайством арестовать Алибекова до 11 февраля 2020 года.
Адвокат подозреваемого сообщил, что Идрис не имеет родственников за границей, трудится в московском общепите. Что касается самого Алибекова, то он комментариев не давал. Лишь утвердительно качал головой.
Также известно, что в родной республике Идрис задолжал две тысячи рублей за нарушение правил перевозок. Этот штраф «висит на нем» в базе ФССП.
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ИСТОЧНИК KP.RU