Дагестанский охранник в кофейне оказался главарем банды «московских террористов»

В Москве, сегодня, 13 декабря силовики задержали пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ)

По данным правоохранителей, исламисты планировали совершить теракты в столице. Среди злоумышленников — двое россиян и три уроженца стран Центральной Азии.

Во время обыска у исламистов нашли и конфисковали средства коммуникации с директивами от эмиссаров террористической организации. Правоохранители также обнаружили у радикалов пистолет Макарова, автомат Калашникова, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Исламисты прятали оружие в специальном тайнике. Против всех злоумышленников возбуждено уголовное дело. По решению суда они отправлены под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/749591" frameborder="0"></iframe> В Москве задержаны пять боевиков ИГ, планировавших теракты.

Позже стало известно, что предполагаемый организатор банды московских террористов – 23-летний уроженец республики Дагестан, сообщает «Московский Комсомолец». Подозреваемый по имени Идрис Алибеков работал охранником в столичной кофейне.

Предполагаемый организатор банды московских террористов – 23-летний уроженец республики ДагестанФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На личной странице в соцсети молодой дагестанец «был активен» три года назад. Среди его личных фото есть тематические картины с надписями: «Рай-лучшая цель», «Все мы гости, все мы уйдем», «Каждая душа вкусит смерть» и ряд аналогичных снимков.

По словам следователя сегодняшнего дела, молодой человек создал в Москве устойчивую организованную группу для совершения террористического акта. В Мещанском суде этот же правоохранитель вышел с ходатайством арестовать Алибекова до 11 февраля 2020 года.

Адвокат подозреваемого сообщил, что Идрис не имеет родственников за границей, трудится в московском общепите. Что касается самого Алибекова, то он комментариев не давал. Лишь утвердительно качал головой.

Также известно, что в родной республике Идрис задолжал две тысячи рублей за нарушение правил перевозок. Этот штраф «висит на нем» в базе ФССП.

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