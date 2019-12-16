Вандализм или мистика: искатели сокровищ разрушили древние ингушские башни ради ритуальных камней

В Джейрахском районе Ингушетии искатели сокровищ частично разрушили древние мегалитические защитные башни — одну из главных достопримечательности республики. Вероятнее всего, акт вандализма совершён ради наживы — из построек с помощью зубила и лома выломаны каменные арки с мистическими петроглифами, некоторые плиты неизвестные воры уже успели увезти.

О трагедии сообщил учредитель историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев. Исследователь посетил башенный комплекс неподалёку от села Бейни и обомлел — в стенах мегалитических строений зияли дыры, а ритуальные камни исчезли.

— Первая из пострадавших башен ещё неделю назад была цела, теперь у неё отсутствует арка, — рассказывает о происшествии Гогиев. — Следы свежие. Вторая арка при выбивании сломалась, её оставили на месте. На месте следы ударов ломом или киркой. Ломали по-дикому. Что смогли — унесли.

Якуб Гогиев показывает разрушенные башни.

Исследователь считает, что искатели сокровищ выламывают артефактные камни с петроглифами ради дальнейшей продажи на чёрном рынке. О произошедшем уже сообщили в полицию.

— После установки факта противозаконных действий нами на место были вызваны работники ГКУ «Джейрахско-Ассинский музей заповедник», на балансе которых находятся данные постройки, — сообщил глава Джерайского района Ахмед Льянов. — Они сразу же подали заявление МВД. Очень важно не допустить повторения подобного.

К сожалению, по словам самого Якуба Гогиева, это не первый подобный инцидент.

— Уверен, часть «товара» они уже успели вывезти и спрятать, так же есть информация, что эта же группа поработала в Фалхан (покинутый аул с ритуальными башнями, — ред.), этот факт нужно проверить, но в любом случае уверен, что такие случаи не единичны, — сообщил исследователь.

Второй версией похищения камней может быть ритуальная: защитные башни строились с X по XVII века, как символы мощи рода. Петроглифы на камнях до сих пор не расшифрованы, но они наверняка связаны с культурой и верованиями средневековых ингушей. Поэтому не исключено, что кто-то собирался похитить их, чтобы якобы лишить род величия.

СПРАВКА «КП»

Башни — главный символ и визитная карточка Ингушетии. Они — вершина работы древних зодчих. Первые подобные сооружения, предположительно, появились в VIII веке, последние — в XVIII.

Постройка родовой башни была жизненной необходимостью: всем было нужно теплое и хорошо защищавшее от опасностей жилье. Со временем возведение башни превратилась в дело чести, в своеобразное зримое доказательство силы, сплоченности рода, ведь строительство было делом очень сложным, а обычай требовал, чтобы башня была завершена в течение одного года. Не успеть – огромный позор на всю семью.

Некоторые камни в стенах башен украшены странными символами. Исследователи до сих пор не могут определить что это: охранные знаки, которые должны были донести до высших сил информацию о том, что данный род следует особо охранять. Или же это некие сообщения потомкам? А может быть рассказ об истории рода?