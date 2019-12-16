2019-12-16T16:55:59+03:00
Происшествия

«Пойдём выйдем»: пассажира связали скотчем за грандиозный дебош на борту самолёта

Чтобы остановить мужчину, его пришлось примотать скотчем к креслу [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Матерился, скандалил, напал на проводников, пытался «поговорить» с пилотом в его кабине, пинал стенку, обматерил и напал на полицейских и чуть не сломал клетку временного изолятора. За эти «подвиги» пассажир лайнера «Минеральные Воды — Новосибирск» может угодить за решётку на срок до пяти лет.

— В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что экипажу самолёта из Минеральных Вод требуется помощь. На месте полицейские увидели связанного скотчем мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба МВД России.

"Пойдём выйдем": пьяный дебошир напал на проводников рейса "Минводы Новосибирск".Видео: пресс-служба МВД РФ

Беспокойный пассажир крепко напился перед полётом и организовал экипажу экстренную ситуацию на борту. Поскандалил с соседями, бортпроводниками, проявлял агрессию. Когда он попытался прорваться «на пару слов» с капитаном воздушного судна, на выручку девушкам-бортпроводницам бросились пассажиры. Общими усилиями дебошира удалось спеленать скотчем.

Но даже оказавшись в незавидном положении, мужчина продолжил скандалить, орать и пинать всё, до чего способен дотянуться ногами. Появление сотрудников полиции его тоже не слишком смутило — через несколько минут он уже материл их самих.

— Полицейские доставили нарушителя в отдел, однако он продолжил вести себя неадекватно. В частности, оскорблял сотрудников при исполнении и пытался напасть на них. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

За дебош мужчине грозит крупный штраф и совсем неиллюзорный тюремный срок — максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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