«Пойдём выйдем»: пассажира связали скотчем за грандиозный дебош на борту самолёта

Матерился, скандалил, напал на проводников, пытался «поговорить» с пилотом в его кабине, пинал стенку, обматерил и напал на полицейских и чуть не сломал клетку временного изолятора. За эти «подвиги» пассажир лайнера «Минеральные Воды — Новосибирск» может угодить за решётку на срок до пяти лет.

— В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что экипажу самолёта из Минеральных Вод требуется помощь. На месте полицейские увидели связанного скотчем мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба МВД России.

"Пойдём выйдем": пьяный дебошир напал на проводников рейса "Минводы Новосибирск".Видео: пресс-служба МВД РФ

Беспокойный пассажир крепко напился перед полётом и организовал экипажу экстренную ситуацию на борту. Поскандалил с соседями, бортпроводниками, проявлял агрессию. Когда он попытался прорваться «на пару слов» с капитаном воздушного судна, на выручку девушкам-бортпроводницам бросились пассажиры. Общими усилиями дебошира удалось спеленать скотчем.

Но даже оказавшись в незавидном положении, мужчина продолжил скандалить, орать и пинать всё, до чего способен дотянуться ногами. Появление сотрудников полиции его тоже не слишком смутило — через несколько минут он уже материл их самих.

— Полицейские доставили нарушителя в отдел, однако он продолжил вести себя неадекватно. В частности, оскорблял сотрудников при исполнении и пытался напасть на них. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

За дебош мужчине грозит крупный штраф и совсем неиллюзорный тюремный срок — максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

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Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные воды

В самолете, который следовал из Москвы в Минеральные воды, произошла драка. Участниками конфликта стали две женщины. Что они не поделили, в пресс-службе МВД не сообщают. Спор между пассажирками перерос в драку, в итоге одна из женщин ударила по голове соперницу (подробности).