2019-12-17T14:06:08+03:00
Общество

Строителям Северного Кавказа по плечу любые задачи

Саморегулирование привело к совершенствованию работы отрасли
Анна БОРИСОВА
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Юбилейный Съезд НОСТРОЙ.Юбилейный Съезд НОСТРОЙ.
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В начале декабря Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подвело итоги 10-летнего пути. О том, чем сейчас живут строители Северного Кавказа, мы поговорили с Фидаром Кудзоевым, координатором НОСТРОЙ по СКФО, генеральным директором СРО «Республиканское объединение строителей Алании», почетным строителем России, заслуженным работником промышленности РСО - Алания.

- Фидар Георгиевич, вы - инженер-строитель с большим опытом. Работали еще в те времена, когда ни о каких саморегулируемых организациях никто не помышлял. Как изменилось отношение к СРО за 10 лет?

- Поначалу сама система строительного саморегулирования оценивалась государственными структурами неоднозначно. Да и строители не особо верили, что СРО смогут сыграть важную роль в наведении порядка в отрасли. За прошедшие 10 лет многократно вносились изменения в основной закон российских строителей «Градостроительный кодекс РФ» и другие законодательные акты. Плохую службу сослужили так называемые коммерческие саморегулируемые организации, которые занимались торговлей допусками.

Форум по устойчивому развитию в КБР.

Форум по устойчивому развитию в КБР.

Это привело к активизации фирм-однодневок, не имеющих специалистов: они участвовали в закупках, демпинговали, выигрывали аукционы, а потом не исполняли условия контрактов. Имели место и другие нарушения, в том числе в части расходования компенсационных фондов. Но все стало меняться в 2016 году, когда были приняты изменения в Градостроительный кодекс РФ.

Практически исчезли коммерческие СРО. Все строительные организации были поставлены перед необходимостью вступать в СРО «по прописке». Это позволило упорядочить и оценить состояние строительного комплекса в регионах, его возможности для участия в реализации национальных проектов. Сегодня строители, в том числе на Северном Кавказе, видят в СРО поддержку и защиту, к нам обращаются за юридической помощью и по многим другим вопросам.

- СРО созданы в том числе за тем, чтобы бороться с нерадивыми строителями?

- Это одно из главных направлений нашей работы! Новый закон четко урегулировал вопрос разработки и применения стандартов на процессы выполнения работ. СРО получили возможность разрабатывать единые стандарты и применять лучшие практики корпоративного управления, контроля за деятельностью членов. Вместе с развитием системы независимой оценки квалификации это должно повысить ответственность как строительных организаций, так и специалистов. Урегулирован порядок формирования и размещения компенсационных фондов СРО. Одним словом, реформа кардинально изменила правила, повысила ответственность строителей за работу, а также роль СРО и их ответственность за своих членов.

Фидар Кудзоев.

Фидар Кудзоев.

- Сегодня роль СРО и Национального объединения строителей возрастает?

- Да, НОСТРОЙ получает возможность аккумулировать чаяния строителей и выступать от лица большой армии профессионалов, ставить злободневные вопросы на всех уровнях власти. Благодаря активной работе уже удалось поддержать малое предпринимательство в строительной области. Сегодня от обязанности вступать в СРО освобождены субподрядные организации и строительные организации с договорами подряда стоимостью до 3 млн рублей.

Планируем идти дальше, настаиваем на сокращении обязательного числа специалистов, состоящих в Национальном реестре, для таких организаций до одного. Не так давно НОСТРОЙ внес свои предложения в Совет Федерации и в Госдуму, которые позволят облегчить положение строителей, усложнившееся в результате изменений в закон о долевом строительстве. Сегодня Национальное объединение строителей активно участвует в совершенствовании законодательства, а также в стратегии развития отрасли до 2030 года.

- Как развивается строительный комплекс на Северном Кавказе?

- Сегодня в СКФО действует 8 СРО: по две на Ставрополье и в Дагестане, по одной в КБР, Чечне, в Северной Осетии и Ингушетии. Все эти организации сохранили в полном объеме деньги компенсационных фондов и своевременно разместили их на специальных банковских счетах. Все наши СРО соответствуют требованиям законодательства. Строительный комплекс региона активно развивается, успешно работают как небольшие компании, так и настоящие гиганты, заметные на российском уровне. И я могу твердо сказать, что сегодня строители Северного Кавказа, в том числе РСО - Алания, способны решить любые задачи, которые возникают перед округом.

Окружная конференция членов НОСТРОЙ по СКФО.

Окружная конференция членов НОСТРОЙ по СКФО.

С праздником!

- Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег-строителей и всех земляков с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! - говорит Фидар Кудзоев. - Желаю, чтобы на Северном Кавказе вырастали новые стройки, профессионалы имели возможность применения своих талантов и работали на радость себе и людям! Мира, добра и счастья искренне желаю всем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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