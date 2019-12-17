2019-12-17T18:14:41+03:00
Общество

«Прыгай со скалы, не позорь народ»: чеченских студентов «прокляли» в сети за «неприличную» песню

Порция оскорблений от «благодарных слушателей» досталась и родственникам певцов [видео]
Ася АСРЯН
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критики в кавказских пабликах посчитали слова песни: «Моя маленькая панда, моя Джоконда, моя ты анаконда, ты для меня - мой кайф, маленькая бомба» аморальными для молодых жителей Чечникритики в кавказских пабликах посчитали слова песни: «Моя маленькая панда, моя Джоконда, моя ты анаконда, ты для меня - мой кайф, маленькая бомба» аморальными для молодых жителей ЧечниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Шквал «проклятий» и осуждений посыпались на двух студентов Чеченского государственного колледжа культуры и искусства Магомеда и Халиму. Их «вина» в том, что они спели песню на камеру смартфона и опубликовали ее в соцсеть.

Суровые критики в кавказских пабликах посчитали слова песни: «Моя маленькая панда, моя Джоконда, моя ты анаконда, ты для меня - мой кайф, маленькая бомба» аморальными для молодых жителей Чечни.

— Позор тебе брат. У тебя голова должна быть на плечах, чтобы не давать девушке это петь. Они же очень податливые. Вся вина будет на мужчинах, мы несем за них ответственность. Чтобы не сделали мы или они, за все ответим мы. Трогал, ответишь ты, пел с ней - ответишь ты. Прыгай со скалы, не позорь народ, если ты так с девушкой сидишь открыто поешь, —обратился к студенту житель Чечни в соцсети.

Поющая «аморальную» песню студентка тоже не осталась без «похвалы» строгого зрителя. Так, администратор одной из группы в соцсети, где была опубликована запись песни, обратилась к семье девушки.

—У меня вопрос к родственникам Тепсуркаевой Халимы. Ваша дочь/сестра сидит рядом с чужим парнем, а он называет её – «моя панда, моя анаконда/мой кайф», на что ваша дочь/сестра стонет, произнося какую-то дичь. Что вы чувствуете? Чувствуете, как последние остатки мужества покидают ваши тела?

Чеченских студентов отчислили из колледжа за неприличную песню.

Тем временем в паблике появился документ приказа, подписанный директором колледжа. В нем говорится, что студенты первого курса Магомед и Халимат отчислены «по причине нормативно-правовых актов ГБУ ПО «ЧГККИ».

Документ появился в одном из пабликов в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Документ появился в одном из пабликов в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

В документе также указано, что основанием такого решения послужила докладная заместителя по ОВР. Приказ подписан 15 декабря 2019 года.

Повлияло ли исполнение этой скандальной песни на решение рукодства учебного заведения или же у студентов были другие проблемы с учебой, неизвестно. Официального подтверждения от колледжа по этому вопросу пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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