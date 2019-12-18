Банда из ста заключенных планировала нападения на силовиков в Дагестане

Предлагаемые вербовщики, которые завлекли в свою преступную организацию более ста заключенных, хотели организовать нападения на силовиков в Дагестане. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

В калмыкской колонии, где отбывали наказание все завербованные члены группировки, сидел главный идеолог кизлярского бандформирования Шамиль Гасанов и еще четверо уроженцев Дагестана. Они попали в тюрьму за преступления, не связанные с террористической деятельностью. По версии следствия, такими радикальными идеями вербовщики заинтересовались в колонии.

В 2015 году Шамиль Гасанов вышел из тюрьмы и примкнул к боевикам. В ходе спецоперации его уничтожили. Другие уроженцы Дагестана недавно освободились и на воле готовились создать банду, чтобы несколько раз напасть на силовиков в республике. В среду трех главарей группировки задержали в Дагестане, а четвертого - в Армавире.

Задержание фигурантов дела. Видео: СКР.

По сообщению Следственного комитета России, заведено уголовное дело против уроженца Дагестана, подозреваемого в создании террористического сообщества, в которое он вовлек более 100 осужденных в калмыкской колонии. Как уточняют в пресс-службе СКР, руководство тюрьмы за деньги "оказывало покровительство" членам организации.

- В ходе следственных действий на территории Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять лиц. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальные подозреваемые в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас следователями установлены 22 человека, которые создавали преступное сообщество или участвовали в нем.

КСТАТИ

Лицом в пол: cиловики обнародовали видео задержания организаторов террористической ячейки в калмыцкой колонии

Сегодня, 18 октября, следком РФ заявил о разоблачении крупной террористической ячейки, в состав которой входили 100 человек.

Примечательно, что организовал группу уроженец Дагестана, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, где он и нашел себе соратников (подробности)