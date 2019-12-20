Наряд для Белой Металлической Крысы: в какой одежде встретить новый 2020 год

В какой одежде встретить новый 2020 год? Этим вопросом задаётся если не каждый первый человек, то уж точно каждая вторая девушка. Платье или брюки? Блузка или футболка? Какой стиль? Какой цвет? Какая ткань?

Для многих этот выбор непростой, потому что правильно подобранным нарядом мы надеемся заработать благосклонность покровительницы наступающего года. А эстафету от Жёлтой Свиньи принимает Белая Металлическая Крыса, и именно ей нужно угодить.

Какую одежду подобрать для встречи Нового года или корпоративной вечеринки? В каком образе удастся блистать и привлекать к себе восхищённые взгляды? Какие оттенки предпочтительнее для праздничного наряда и встречи Нового года слушателям радио «Комсомольская правда» рассказала стилист Анастасия Дробышева.