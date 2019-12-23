Защитил свою невинность: рекордсмен "Книги Гиннеса" избил гея в женском белье и получил срок

Хорошёвский районный суд Москвы закончил рассмотрение уголовного дела против рекордсмена "Книга Гиннеса" Ханбалы "Хана" Демирова. 23-летнего парня обвиняли в двух нападениях, одно из которых было совершено на гомосексуалиста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как уверяют следователи, в июле 2018 года Демиров сначала напал на молодоженов, которые приехали в Серебряный Бор для "брачной ночи". Рекордсмен в компании своих друзей ворвался в их палатку на берегу Москвы-реки и, представившись сотрудником госнаркоконтроля, провел обыск. Злоумышленники забрали два телефона и скрылись неизвестно куда.

Ханбала Демиров в детствеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом же месяце молодые люди напали на гомосексуалиста, который гулял по улице в женском белье и чулках. В беседке, около троллейбусной остановки "Серебряный Бор", гей встретился со своими друзьями, там они и остановилсь. Когда Демиров с приятелями зашел туда, молодые люди уже целовались. Двум гомосексуалистам удалось сбежать, третьего - который был в женском белье и чулках - избили и ограбили. Согласно показаниям гея, у него отобрали 800 рублей и обручальное кольцо. Мужчина пытался скрыться в будке охранников, но этого не потребовалось: после ограбления налетчики оставили избитого гея в покое.

Ханбала Демиров с Стивеном СигаломФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из всей банды удалось поймать только Демирова. Его задержали через два месяца, когда уроженец Владикавказа отдыхал в Сочи. С обвинением в том, что он избил и ограбил гомосексуалиста, "Хан" согласился, но рассказал другую версию произошедшего. Гей якобы приставал к музыканту, предлагая вступить в связь, а когда получил отказ, стал угрожать. Этого не смог выдержать кавказец Демиров: он избил его, а обручальное кольцо гомосексуалиста заложил в ломбард.

Правда, от обвинений в нападении на молодую традиционную пару Ханбала категорически отказывается. В указанное время, когда молодоженов ограбили, он был на фестивале, уверяет артист. Украденный телефон Демиров купил с рук на улице. Кроме этого, сам уроженец Владикавказа говорит, что полицейские принудили его подписать пустой протокол изъятия. Против молодого человека сыграли показания пострадавшей жены: она узнала в Демирове одного из липовых сотрудников госнаркоконтроля.

Ханбала судили по пунктам "а" и "г" второй части 161 статьи. За два нападения Ханбала получил 2,5 года тюрьмы.

Ханбала Демиров выступал со своим коронным номером на свадьбах

ТАЛАНТ "ХАНА"

О рекордсмене "Книги рекордов Гиннеса" стало широко известно в 2016 году. Как ранее писали корреспонденты "КП - Северный Кавказ", мальчику удавалось семь секунд крутить четыре барабана: два на руках, два - на ногах.

Рекорд осужденного за нападение на геев. Видео: YouTube.

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