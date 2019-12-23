2019-12-23T16:00:55+03:00
Происшествия

Защитил свою невинность: рекордсмен "Книги Гиннеса" избил гея в женском белье и получил срок

До этого Ханбала Демиров напал на традиционную парочку [фото, видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Хана" поймали на отдыхе в Сочи"Хана" поймали на отдыхе в СочиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Хорошёвский районный суд Москвы закончил рассмотрение уголовного дела против рекордсмена "Книга Гиннеса" Ханбалы "Хана" Демирова. 23-летнего парня обвиняли в двух нападениях, одно из которых было совершено на гомосексуалиста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как уверяют следователи, в июле 2018 года Демиров сначала напал на молодоженов, которые приехали в Серебряный Бор для "брачной ночи". Рекордсмен в компании своих друзей ворвался в их палатку на берегу Москвы-реки и, представившись сотрудником госнаркоконтроля, провел обыск. Злоумышленники забрали два телефона и скрылись неизвестно куда.

Ханбала Демиров в детстве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ханбала Демиров в детствеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом же месяце молодые люди напали на гомосексуалиста, который гулял по улице в женском белье и чулках. В беседке, около троллейбусной остановки "Серебряный Бор", гей встретился со своими друзьями, там они и остановилсь. Когда Демиров с приятелями зашел туда, молодые люди уже целовались. Двум гомосексуалистам удалось сбежать, третьего - который был в женском белье и чулках - избили и ограбили. Согласно показаниям гея, у него отобрали 800 рублей и обручальное кольцо. Мужчина пытался скрыться в будке охранников, но этого не потребовалось: после ограбления налетчики оставили избитого гея в покое.

Ханбала Демиров с Стивеном Сигалом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ханбала Демиров с Стивеном СигаломФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из всей банды удалось поймать только Демирова. Его задержали через два месяца, когда уроженец Владикавказа отдыхал в Сочи. С обвинением в том, что он избил и ограбил гомосексуалиста, "Хан" согласился, но рассказал другую версию произошедшего. Гей якобы приставал к музыканту, предлагая вступить в связь, а когда получил отказ, стал угрожать. Этого не смог выдержать кавказец Демиров: он избил его, а обручальное кольцо гомосексуалиста заложил в ломбард.

Правда, от обвинений в нападении на молодую традиционную пару Ханбала категорически отказывается. В указанное время, когда молодоженов ограбили, он был на фестивале, уверяет артист. Украденный телефон Демиров купил с рук на улице. Кроме этого, сам уроженец Владикавказа говорит, что полицейские принудили его подписать пустой протокол изъятия. Против молодого человека сыграли показания пострадавшей жены: она узнала в Демирове одного из липовых сотрудников госнаркоконтроля.

Ханбала судили по пунктам "а" и "г" второй части 161 статьи. За два нападения Ханбала получил 2,5 года тюрьмы.

Ханбала Демиров выступал со своим коронным номером на свадьбах

Ханбала Демиров выступал со своим коронным номером на свадьбах

ТАЛАНТ "ХАНА"

О рекордсмене "Книги рекордов Гиннеса" стало широко известно в 2016 году. Как ранее писали корреспонденты "КП - Северный Кавказ", мальчику удавалось семь секунд крутить четыре барабана: два на руках, два - на ногах.

Рекорд осужденного за нападение на геев. Видео: YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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