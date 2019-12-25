Конкурс «Мой ребенок — 2019» (Абхазия)
Победившему малышу вручат приз от «КП»
Конкурс «Мой ребенок - 2018» (Абхазия)
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Долгожданный, любимый и традиционный — такие эпитеты больше всего подходят к традиционному ежегодному конкурсу «Мой ребенок». В течение года вы, наши дорогие читатели, делились с «Комсомольской правдой» фотографиями ваших прекрасных детей. Новый год на носу, и пора подводить итоги.
25 декабря в полдень начнется голосование. Оно будет длиться 16 дней и завершится 10 января в 12:00. После этого мы подведём итоги и наградим победителей ценными призами.
Удачи вашим детям!
ИСТОЧНИК KP.RU