Конкурс «Мой ребенок — 2019» (Абхазия)

Долгожданный, любимый и традиционный — такие эпитеты больше всего подходят к традиционному ежегодному конкурсу «Мой ребенок». В течение года вы, наши дорогие читатели, делились с «Комсомольской правдой» фотографиями ваших прекрасных детей. Новый год на носу, и пора подводить итоги.

25 декабря в полдень начнется голосование. Оно будет длиться 16 дней и завершится 10 января в 12:00. После этого мы подведём итоги и наградим победителей ценными призами.

Удачи вашим детям!