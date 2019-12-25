Где купить елку в Ставрополе 2019: адреса елочных базаров
Как поется в главной новогодней песне? «И вот она нарядная на праздник к нам пришла»... А чтобы елочка действительно много-много радости детишкам принесла, важно знать, какую и где купить. Как правильно выбрать живое или искусственное дерево, накануне рассказали специалисты Роспотребнадзора. А «КП на Северном Кавказе» рассказывает, где купить елку в Ставрополе - в 2019 году в краевой столице до 31 декабря будут работать 43 елочных базара.
Здесь понравившуюся ель, сосну или пихту из Башкирии, Кировской, Пензенской, Ульяновской областей и Пермского края при вас померят и упакуют. Ценовой диапазон очень разный - совсем маленькое деревце обойдется в несколько сотен рублей, а цена хвойного дерева элитного сорта из Дании может превысить 10 000 рублей.
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