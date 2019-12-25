2019-12-25T20:33:58+03:00
Общество

Где купить елку в Ставрополе 2019: адреса елочных базаров

До 31 декабря 2019 купить елку в Ставрополе можно будет в 43 официальных точках
Анна ЕГОРОВА
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Купить живую елку в Ставрополе можно будет в 43 точках до 31 декабря 2019 годаКупить живую елку в Ставрополе можно будет в 43 точках до 31 декабря 2019 годаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Как поется в главной новогодней песне? «И вот она нарядная на праздник к нам пришла»... А чтобы елочка действительно много-много радости детишкам принесла, важно знать, какую и где купить. Как правильно выбрать живое или искусственное дерево, накануне рассказали специалисты Роспотребнадзора. А «КП на Северном Кавказе» рассказывает, где купить елку в Ставрополе - в 2019 году в краевой столице до 31 декабря будут работать 43 елочных базара.

Здесь понравившуюся ель, сосну или пихту из Башкирии, Кировской, Пензенской, Ульяновской областей и Пермского края при вас померят и упакуют. Ценовой диапазон очень разный - совсем маленькое деревце обойдется в несколько сотен рублей, а цена хвойного дерева элитного сорта из Дании может превысить 10 000 рублей.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН Фото: Яндекс.Карты

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНФото: Яндекс.Карты

пер. Расковой, 3

ул. Комсомольская, 48

ул. Куйбышева, 48,

ул. Ленина, 74/17, 108, 277

ул. Мира, 135

ул. Объездная, 3

ул. Серова, 466, 523А,

ул. Чехова, 55

ул. Южная, 108

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Фото: Яндекс.Карты

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНФото: Яндекс.Карты

пер. Макарова, 12/1

Привокзальная площадь железнодорожного вокзала

пр-т Карла Маркса, 6

ул. Лесная, 157А

ул. Октябрьская, 235

ул. Пригородная, 215/1

ул. Репина, 198

ул. Трунова, 134

ул. Чапаева, 7

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ Фото: Яндекс.Карты

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬФото: Яндекс.Карты

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/8, 20/1, 40, 58/1, 67/2

ул. Доваторцев, 35/1, 41

ул. Пирогова, 38

ул. Тухачевского, 11Б, 16

ул. Фроленко, 18

ул. Шпаковская, 1А

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ Фото: Яндекс.Карты

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬФото: Яндекс.Карты

ул. Шеболдаева, 3/5

пр-т Кулакова, 17 А,

пр-т Кулакова, 27/2

пр-т Юности, 30

ул. Бруснева, 19/1

ул. Васильева, 29

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Фото: Яндекс.Карты

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬФото: Яндекс.Карты

ул. Ленина, 299, 328/11, 474

ул. Мира, 450.

ИСТОЧНИК KP.RU

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