«Кричать нельзя, можно тихо материться»: почему кавказцы увечат себя за деньги

— Я вообще сам с Хасавюрта, мне друг вас посоветовал. Почем ухо у вас стоит? И чем это вообще круто-то? — писал я загадочному человеку, скрывшемуся за красноречивым именем lomaem_ushi.

— Только в Чечне ломаю. 1500 рублей. Если хочешь сломать — сам всё знаешь, — последовал немногословный ответ.

— Цена одинаковая? Нормальная вообще тема? — я не унимался, пытаясь понять, зачем обычному дагестанскому или чеченскому парню увечить самого себя.

— Да. Одинаковая. Приезжай — сделаем.

Мода уродовать собственные уши родилась на Кавказе пару-тройку лет назад. Массовость и специальные страницы в Instagram, где на фото результаты успешной «работы», обрела в конце 2018 года. Когда Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а весь Кавказ был в принципе готов избирать его хоть в президенты. Безоговорочное обожание и почитание.

Хабиб Нурмагомедов и его сломанные ушиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сломанные уши — удел борцов и бойцов смешанных единоборств. Во время жёстких стыков, когда пытаешься высвободиться из захвата, хрящи, из которых состоит ушная раковина, нередко ломаются. По словам видавших виды спортсменов это очень, очень больно. Но на Кавказе принадлежность к спорту равна высокому статусу: уважению мужчин и повышенному вниманию девушек. Да что и говорить — у Хабиба ведь уши тоже сломаны!

— Я делал себе это, — признаётся собеседник «КП - Северный Кавказ» из Дагестана, пожелавший остаться анонимным. — Обещали не больно, но была жесть. Кричать нельзя — не по-мужски это. Можно тихо материться. Пришлось пить потом таблетки, но помогало не до конца. Подороже можно сделать с обезболом, я видел видео. Но я отдал полторы [тысячи рублей]. А зачем...это чётко, понимаешь? Когда ты весь на спорте, в правильной [спортивной] одежде, уши сломаны, машина. Это то, что надо девочкам.

Как сломать ухо молотком: видео из Дагестана.

Какое ухо дороже?

Расценки на рынке членовредительства существенно разнятся. Кто-то готов за 300 рублей продать «инструкцию по применению». Впрочем, пытливый искатель легко найдёт такие в интернете. Ещё легче найти видео, на которых уши ломают всем, от ударов книгой и пластиковой бутылкой, до молотка и топора.

На куда больше садистов-исполнителей, которые за деньги сделают всё сами. Некоторые готовы в кустарных условиях сломать уши за 500 рублей, но без гарантии. Кто-то берёт дороже — 1,5-2 тысячи за ухо, но с гарантией. Есть ценники и повыше — с анастезией можно сломать за 5 и даже 10 тысяч. Палачом в таких случаях нередко выступают профессиональные тренеры, которые прекрасно знает, как выглядят подобные травмы. И обещают «идеальный перелом».

Этот способ самоистязания подешевле 300/500 рублей за ухо.Ещё больше видео у нас в группе! Подпишись https://vk.com/collector_18 Подпишись https://vk.com/collector_18 Подпишись https://vk.com/collector_18 Спасибо

Интересно, что почти везде обезобразить правое ухо существенно дешевле, чем искалечить левое.

— У нас в Дагестане говорят, что левое ухо сломать дороже, чем правое, потому что когда ты за рулём, левое «светится», а правое особо не видно. Такие, когда едут, у них ухо из окна высовывается, — шутил на тему сломанных ушей сам Хабиб Нурмагомедов.

Спортсмен совершенно не верит, что модные «подкрашенные» ушки помогают человеку заработать уважение. Мода кажется ему смешной и унизительной для человека. Потому что вместо того, чтобы быть спортсменом, человек выбирает дешёвую симуляцию.

— У меня это было в 15-16 лет, — вспоминает Нурмагомедов. — Было очень больно. Бывает, ночью спишь, ухо тронулось и резко просыпаешься от боли. До сих пор. Это не надо делать. Тем более я не видел, чтобы это какие-то дивиденды давало. Подумать надо и не делать.

Финальный результат «операции»Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Артем Катулин, спортивный врач-травматолог, кандидат медицинских наук

Никакой опасности для слухового аппарата подобные манипуляции не несут. Сотни спортсменов имеют подобные травмы. Зачем далеко ходить — у меня самого сломанные уши. Во время занятий спортом, естественно. Но никак на здоровье это не отражается. Последствия могут быть, если нагноиться гематома, то может возникнуть сепсис. Этот вариант развития событий крайне опасен.

Кроме того, с точки зрения восточной медицины, в ушах есть огромное количество активных точек, на раковине, имею ввиду. Из-за этого после перелома хряща могут происходить какие-то глубокие изменения в организме. Они могут происходить не сразу, их может не быть. Но осторожность, конечно, необходима. И намеренно причинять себе такую травму, с медицинской точки зрения — безумие.