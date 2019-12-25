Следствие: три бизнесмена из КБР похитили более миллиарда рублей

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ утвердили обвинительное заключение по громкому уголовному делу, фигурантами которого являются бизнесмены Темур Абазов, Андзора Унежева и Валерия Лигидова. По версии следствия, они нарушили четвертую часть 159.1 статьи УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сказано в сообщении ведомства.

Следователи установили, что в 2013 году эта группа лиц взяла в государственной компании "Внешэкономбанк" кредит, сумма которого составила 3,5 миллиарда рублей. За эти деньги коммерсанты должны были построить птицеводческий комплекс в Кабардино-Балкарии.

Однако соучастники задумали вывести часть этих средств на подконтрольные им фирмы. В период с 2014 по 2015 год они похитили больше 1,096 миллиардов рублей. В результате птицефабрику заемщики не построили и кредит государственной организации не вернули.

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленных соучастников обвиняемых продолжается, - сказано в сообщении Генеральной прокуратуры.