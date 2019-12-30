«Новый год — харам, Дед Мороз — баран»: школьников заносят в «чёрный список» за ненависть к празднику

Дети, не желающие праздновать Новый год, попадают в «чёрный список» по поручению антиреррористической комиссии. Таковы праздничные реалии в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Школьников, отказывающихся посещать школьную ёлку по религиозным убеждениям, считают принадлежащим к «группе риска».

— Действительно такой приказ существует, мы собрали статистику по всем школам района, — рассказала «КП - Северный Кавказ» руководитель управления образования района Нуржан Атакуева. — Это просто профилактика, ничего особенного. Не знаю, почему на это обратили такое внимание. Мы просто смотрели, кто из детей не посещает праздники, не состоит в каких-то кружках. Вполне стандартный интерес. Это ведь действительно группа риска.

Текст приказаФото: СОЦСЕТИ

Уже не первый год радикально настроенные мусульмане по всему Северному Кавказу призывают бойкотировать Новый год. В соцсетях праздник называют «бесовским», хороводы вокруг ёлки — «дьявольскими плясками» и «тёмными ритуалами».

Официальное духовенство такой позиции не разделяет.

— Вы где-нибудь слышали, чтобы официальное духовенство выступало против праздника? Нет, конечно. В России, на Кавказе ничего подобного не исходило от Духовного управления мусульман. Мы относимся к нему нейтрально. Новый год — не харам (запрет в исламе — ред.), — пояснили «КП» в пресс-службе муфтията Республики Дагестан.

"Новый год - харам, Дед Мороз - баран": мальчик из Ингушетии читает оскорбительный стишок Деду Морозу.

Радикалистов это не останавливает. Ненавистью к празднику заражаются даже дети. Доходит до того, что мальчики и девочки запрыгивают к Дедушке на колени, чтобы прочитать ему оскорбительный стишок: «Новый год — харам, Дед Мороз — баран».

— Нам нужно вовлекать этих детей в дополнительное образование, в работу кружков творческих, — объяснила заместитель начальника управления образования республики Людмила Мурачаева. — У нас девочка 12-летняя нарисовала Деда Мороза без глаз, потому что в нём джинны живут. Всё дело в фанатиках-родителях, которые считают эти вещи, даже танцы — чем-то неправильным и непристойным. Причём рядом Чеченская Республика, где дети танцуют все! Может быть, мы в чём-то не правы, но всё делается на благо детей.