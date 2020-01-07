«Теперь скажите, что любите меня!»: сын помощника представителя главы Чечни осыпал толпу тысячными купюрами

Сын бизнесмена и общественного помощника представителя главы Чечни в Волгоградской области Мухаммед Носаев — в сети известный как «Alfredo Auditore», осыпал фанатов деньгами на площадке у ТЦ Волгограда.

Сын представителя Кадырова в Волгоградской области готовится кинуть в толпу 200 тысяч рублей.

Свою акцию Alfredo много анонсировал у себя в Instagram. На аккаунт блогера подписаны почти 4 млн пользователей.

"ОМОН и полиция все перекрыли".

- ОМОН и полиция все перекрыли. Все входы. Я не могу зайти в «Мармелад». Меня сразу повяжут. Я прямо напротив, - предупреждает блогер своих фанатов незадолго до начала.

Попасть под «денежный дождь» пришли сотни человек. В основном — школьники.

Мажор покупает любовь подписчиков.

Всего в толпу полетели 200 тысяч рублей купюрами в 1 тысячу и 500 рублей. Блогер кричал в громкоговоритель: «Теперь скажите, что любите меня!».

Акция сына представителя главы Чечни закончилась давкой с пострадавшими.

Когда все закончилось, Alfredo Auditore сошел с высоты к собравшимся. Но ненадолго. Пришла полиция. Блогер сбежал.

Местное ГУВД, комментируя произошедшее, отмечает: никаких правонарушений не зафиксировали и заявлений, связанных с акцией блогера, в полицию не поступало.

Альфредо Аудиторе, кинувший в толпу деньги: "Не представляете, что я за эти 2 дня пережил".

Щедрый жест сына чиновника, представителя Рамзана Кадырова, не остался без внимания. О чем рассказал и сам Мухаммед Носаев:

- Не представляете, что я за эти 2 дня пережил. Сколько отказов. Какие люди ко мне приезжали. Какие звонили. Некоторые с угрозами. Некоторые просто с просьбами. Я даже не могу говорить, какого масштаба эти люди. Не могу назвать их имен.

Блогер сожалеет: "У некоторых украли телефон, у кого-то внаглую отбирали деньги".

Известно, что блогер не занят на государственной службе, а зарабатывает на своей популярности в социальных сетях.

Кстати, Тамерлан Носаев, отец блогера, рассказал «КП-Волгоград», что «скандал раздули», скорее всего, из-за его национальности:

- Я не чиновник и никогда им не был. Это легко проверить, - сказал журналисту бизнесмен. - В представительстве Чеченской Республики в Волгоградской области «тружусь» на общественных началах. У меня нет ни должности, ни зарплаты.

И еще добавил, что деньги дала фирма, где работает сын, на подарки:

- Что плохого? Люди пошли и купили себе мороженое, в кино сходили.