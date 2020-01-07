«Треть жизни — в рабстве»: на Северном Кавказе спасли пенсионера из Магнитогорска

Виктору Богданову скоро 70 лет. И 24 года из них пенсионер безжалостно батрачил. «Треть жизни — в рабстве», - говорят о старике волонтеры движения «Альтернатива». Еще в 1996-м Виктор Борисович уехал на заработки из Магнитогорска.

- Ему попадались разные люди, были и те, кто относились к нему с сочувствием, были и те, кто открыто над ним издевался. Он работал и на «знаменитых» кирпичных заводах и, переходя от хозяина к хозяину, чабановал в горах — находясь в совершенно бесправном положении и, само собой, не получая никаких денег за свой труд, - отмечают общественники.

Покинул дом еще с советским паспортом. Не поменял. Сейчас нет никаких действительных документов. Виктор Богданов будто вернулся из прошлого. Со множеством застарелых переломов. И отсутствием всякого представления о нормальной жизни в современной России.

- Мы разыскиваем родственников Виктора Борисовича. Как он сам сообщил нам, возможно, в его родном городе Магнитогорске все еще живет его сестра, 48-го года рождения, - продолжают волонтеры. - Но, возможно, кто-нибудь еще ищет его? Поэтому мы просим вас распространить эту информацию.

Пока на 2 месяца пенсионера поселили у себя общественники. Что будет дальше — вопрос. Если вы узнали мужчину, пишите волонтерам.