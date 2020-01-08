2020-01-08T13:16:44+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов поразил своим видом поклонников в Instagram

Боец поделился снимком из своего прошлого
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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31-летний чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ностальгирует по своей юности. Он опубликовал новое фото в своем Instagram-аккаунте, сделанное 12 лет назад. Спортсмен написал под снимком:

- Когда я был молодым.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Снимок Нурмагомедова 12-летней давности
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На кадре Хабиб в спортивных шортах и боксерских перчатках, немного худее, чем теперь. Молодой дагестанский боец явно взволнован. На своем первом профессиональном поединке в сентябре 2008 года Нурмагомедов боролся против Вусала Байрамова. На момент боя Байрамову оставалось несколько месяцев до 19-летия, Хабибу уже исполнилось 20. Он победил.

На счету спортсмена 28 побед в боях, в апреле близится очередной поединок с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке. Предстоит определить настоящего короля UFC. Однако вне зависимости от итога поединка с Фергюсоном гонорар Нурмагомедова составит 10 млн долларов, а Тони – 1,4 млн. Это рекордные суммы для обоих бойцов.

Дагестанец начинает усиленную подготовку к этому поединку. С января Нурмагомедову предстоит провести 100 тренировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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