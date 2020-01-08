Хабиб Нурмагомедов поразил своим видом поклонников в Instagram

31-летний чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ностальгирует по своей юности. Он опубликовал новое фото в своем Instagram-аккаунте, сделанное 12 лет назад. Спортсмен написал под снимком:

- Когда я был молодым.

khabib_nurmagomedov Снимок Нурмагомедова 12-летней давности

На кадре Хабиб в спортивных шортах и боксерских перчатках, немного худее, чем теперь. Молодой дагестанский боец явно взволнован. На своем первом профессиональном поединке в сентябре 2008 года Нурмагомедов боролся против Вусала Байрамова. На момент боя Байрамову оставалось несколько месяцев до 19-летия, Хабибу уже исполнилось 20. Он победил.

На счету спортсмена 28 побед в боях, в апреле близится очередной поединок с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке. Предстоит определить настоящего короля UFC. Однако вне зависимости от итога поединка с Фергюсоном гонорар Нурмагомедова составит 10 млн долларов, а Тони – 1,4 млн. Это рекордные суммы для обоих бойцов.

Дагестанец начинает усиленную подготовку к этому поединку. С января Нурмагомедову предстоит провести 100 тренировок.