2019-12-29T16:38:51+03:00
Общество

Ледовый каток в Михайловске 2019-2020: режим работы, контакты, цены

Рассказываем, по какому графику работает ледовый каток в Михайловске 2019-2020 и сколько стоят билеты
Анна ЕГОРОВА
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До 8 января каток в Михайловске будет работать по новогоднему расписанию. Фото: leader126.ruДо 8 января каток в Михайловске будет работать по новогоднему расписанию. Фото: leader126.ru
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В сезоне 2019-2020 ледовый каток в Михайловске переходит на новогодний режим работы. С 30 декабря по 8 января массовые катания будут проводиться с 10:00 до 22:00. После праздников «Лидер» вернется к прежнему режиму работы. В будни можно покататься с 11:00 до 15:00 (в пятницу есть дополнительные сеансы с 19:00 до 22:00), в выходные - с 12:00 до 22:00.

Цена катания за час единая для всех - 250 рублей. Дополнительно за 200 рублей предоставляется полный комплект защиты (отдельные элементы - по 100 рублей). Здесь же работает мастерская по заточке коньков. Стоимость услуги - 200 рублей.

Если у вас очень большая семья или вы хотите провести корпоратив на льду, вы можете арендовать каток для группового катания. Все условия уточняйте по указанным ниже телефонам.

Каток «Лидер» в Михайловске

ул. Ленина, 1/6. Тел.: (8652) 45-65-65, 8-962-445-65-65.

Ближайшая остановка «Поликлиника». Автобус №110, маршрутки номер №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102А, 118Б, 125, 127, 131. Из Ставрополя - маршрутка №120 до остановки «Поворот на Михайловск».

КСТАТИ

В Ставрополе в текущем сезоне работают сразу четыре катка - «Виктория», в «Ставрополь Арене», в Парке Победы и на Площади Ленина. Расписание и стоимость катания смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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