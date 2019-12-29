«Засунули в пасти петарды и взорвали!»: на Северном Кавказе живодеры казнили беременную дворняжку с щенком

В ауле Инжич-Чукун (Карачаево-Черкесия) на заброшенной стройке нашли изувеченных собак — щенка и суку-мать. Вид бродяг вызывает плач и леденящий ужас. Беззащитных животных заживо подорвали. Беспризорникам разорвало пасти и до мяса сожгло передние лапы. Оголодавших бедняг, скорее всего, «угостили» едой, начиненной петардами. Кутенка нашли на улице. Его мать — в недострое. Видео не для слабонервных:

Не для слабонервных! Живодеры взорвали петарды в пасти щеночка и его матери.

- Посмотрите на эту человеческую жестокость! Ему больно, - комментируют люди. - Девочка моя! Как же тебе больно!

Малютка лежал на земле. Увидев человека, бодро завилял хвостом. Сразу даже не поймешь: что произошло? Но когда парень попробовал подхватить кроху, прогремел душераздирающий визг. Нижняя челюсть свисла как кусок мяса. Полилась кровь.

ШОК-КОНТЕНТ. Щенок с разорванной от петарды пастью бьется в агонии.

- Они страдают от адской боли! Помогите спасти! - просят о помощи волонтеры.

Бездомышей уже увезли к ветеринарам. Живодеров не поймали.

- Обе собачки сейчас на операции. Мамочка оказалась беременной, что усложняет и без того непростую ситуацию, - рассказал «КП-Северный Кавказ» Анар, обнаруживший животных. - Врач подтвердила, что это был взрывной пакет. Засунули в пасти петарды и взорвали!

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Ваши 10 и 50 рублей могут спасти жизни этих несчастных хвостиков. Карта Анара: 4817760213018470 (Анар Вагифович Б). Отправлять сумму нужно с пометкой «СОС».

КСТАТИ

Похожий случай произошел в заброшенной больнице на Строймаше 21 сентября, когда школьники взорвали петардами собаку с двухнедельными щенками. История обернулась большим скандалом (подробнее)