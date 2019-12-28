Разин подаст в суд на Малахова после программы с Шатуновым

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин опубликовал пост в своем Instagram, в котором развернуто ответил участникам программы "Привет, Андрей!". В ней обсуждался конфликт Разина и исполнителя "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Они уже много лет судятся из-за прав Разина на песни, которые поет Шатунов. По словам Юрия, Разин пытается запретить Шатунову выступать с хитами "Ласкового мая", но одновременно сам гастролирует по стране с его фонограммами.

- Он поет мои голосом под мои фонограммы и мою аранжировку, - заявил Шатунов в студии, после чего присутствующие долго смеялись, просматривая одно из выступлений Разина, где он поет голосом Шатунова. Ведущий Андрей Малахов предложил гостю студии Николаю Баскову в шутку тоже отправиться с гастролями под чужую фонограмму.

Сам Разин ранее заявил, что если программа с Шатуновым выйдет в эфир, то он подаст иски к телеканалу "Россия", так как все сказанное в ток-шоу - ложь: поет он всегда вживую, а не под фанеру, а права на песни на самом деле принадлежат не ему, а Руслану Филатову, который и судится с Шатуновым.

Также Шатунов в программе поведал, что Разин вынудил его стать крестным отцом его сына и что с тех пор он на протяжении 13 лет ни разу не поздравил своего крестника с днем рождения.

- Как был Малахов проституткой, так он ей и остается, - написал гневное сообщение Разин. - И собрал проституток. Единственного, кого жалко из тех людей в студии, которые лили на меня грязь, это, конечно, Льва Валерьяновича. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня 9.000.000 $? Этот неблагодарный негодяй теперь говорит о том, что я его вынудил сделать своим кумом. Я каждый год посылал деньги его сыну, моему крестнику и все чеки сохранились. Кстати, он говорит, что я не участвую в его жизни. Что вам, опубликовать чеки по 300.000 руб. на каждый его день рождения? Бессовестный, хам. Но ещё больше меня убивает Андрей Малахов. Андрей, имей ввиду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда.