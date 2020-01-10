Дороже золота: ставрополец продаёт «неразрушимый» метеорит за космические деньги

Уникальный камень с магнитическими свойствами, который невозможно разбить и даже растворить серной кислотой, осколок метеорита, возможно, один из ценнейших и редчайших металлов мира. Так житель Железноводска пытался разрекламировать метеорит, который он выставил на продажу на сервисе Avito. Цена вопроса — 8 миллионов рублей.

Корреспондент «КП» заинтересовался лотом и попробовал купить камень, попутно узнав его историю. Александр, решивший продать уникальный метеорит, объяснил, что нашёл его давным-давно в лесу под Карачаевском и заинтересовался его природой.

— Я пытался разбить его молотком, но молоток сломался. Камень выдержал удары даже киянкой. У него есть магнетизм, магнитное поле, — рассказывал заинтересованному клиенту продавец. — Он совершенно неземного цвета, таких нет у нас в мире. Метеорологи, учёные, которые изучают небесные тела, подтвердили, что это действительно метеорит.

Метеорит за 8 миллионов. Фото: Avito.ru

Удивляла только цена: на сервисе можно найти немало осколков метеорита и даже целые небесные тела. Крупные экземпляры с сертификатом и доставкой по всему миру можно купить за миллион рублей. Даже осколки знаменитого челябинского боллида стоили меньше! А здесь крохотный кусочек: судя по фото, наш метеорит в длину не превышает 5-7 см. И сразу за 8. Получается, что грамм нашего метеорита, на секундочку, в несколько десятков, а то и сотен раз дороже золота.

— Я исследовал его, даже обливал серной кислотой. Есть предположение, что это экземпляр редчайшего металла тевтониума, который почти не встречается на Земле. Это слова физиков, не мои предположения, — продолжал хвалить камень беспечный хозяин.

Металл действительно оказался крайне редким — о нём не знает ни Yandex, ни Google. Хотя, возможно, наш собеседник просто ошибся с названием. К сожалению, такую находку никто не оценил — желающих купить метеорит за месяц так и не нашлось.

Метеорит за 8 миллионов. Фото: Avito.ru

Интересно, как с такой редкостью решил расстаться сам хозяин, и почему не захотел отдать его в музей.

— Просто такая ситуация, нужны деньги, поэтому я решил продать его. Хотя долгое время хранил и берёг, — не слишком словоохотливо отвечал продавец.

Только вот незадача — согласиться на химический анализ структуры камня владелец драгоценного камня так и не решился. Более того, через полчаса после нашего звонка ценнейший экземпляр исчез из продажи. Как объяснил разочарованному корреспонденту хозяин, «метеорит всё же слишком ценный, чтобы продавать его просто так».

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