«Сын уходил в армию абсолютно здоровый»: семье погибшего на 2 день службы срочника отказали в возбуждении уголовного дела — трагедию объяснили болезнью

Родители скончавшегося на 2 день службы срочника из Ставрополя получили от Следственного комитета Белгородской области постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В заключении судебно-медицинской экспертизы написали: «смерть наступила от воспалительного заболевания — миокардита, осложнившегося острой сердечно-сосудистой недостаточностью». Это при том, что призывная комиссия никаких заболеваний не фиксировала. В документе значится: «Б-3 годен к военной службе с незначительными ограничениями», в связи с наличием заболевания правой большой берцовой кости и коленного сустава». Обо всем «КП-Северный Кавказ» рассказал Вячеслав Кялов, отец.

Дела не будет: следствие отказало в возбуждении уголовного дела после странной смерти ставропольского призывника 00:00 00:00

- Я звонил кардиологу. Мы обсуждали, в каком случае сердце может остановиться. Врач сказала. Или после изнурительной физической нагрузки — марш-бросок в 10 км, что маловероятно, потому что сердце сына остановилось мгновенно. Или, как я предполагал, удар в область груди — в сердце на вдохе, - отметил тот в разговоре. - Любой кардиолог скажет, это бред. Больной миокардитом должен жаловаться на одышку, высокую температуру. Сын уходил в армию абсолютно здоровый.

Как жил скончавшийся в воинской части 19-летний срочник из Ставрополя.

Судмедэксперты кроме прочего прописали: «Обнаружены повреждения в виде: участков с внутрикожными кровоизлияниями правой лобно-височной области». А также «ссадины в проекции правого угла нижней челюсти и спинки носа». Откуда? Не объясняют. В целом указывают: вероятно, при проведении реанимационных действий. Близкие видят во всей истории большой абсурд. И считают, за этим и выдумана легенда про падение с турника лицом вниз.

В день похорон Владимира Кялова был день рождения его младшей сестры

Собеседник указал и на расхождения. Все — сержант, командир части, следователь, рассказывали о происшествии с большими разночтениями. Старший сын после трагедии ездил в часть, где лично говорил с первым. И разговор этот записал на диктофон.- Я в жизни не поверю, что мой сын полез на турник. Вова занимался спортом: футбол, баскетбол, немного бокс и борьба. Но на турнике не умеет ничего делать. Даже не подтягивался. А тут залез в первый же день, - продолжает отец.

- Сержант рассказывал, как вышел с расположения канцелярии. Сын в это время заполнял анкеты в ленкомнате, где у него не нашлось ручки. Вова тоже вышел и обратился к сержанту. Они вместе пошли в 4 кубрик, где сидел ефрейтор и, с его слов, спал старослужащий. Он заставлял сына мыть полы. Все зашли в кубрик и свернули к тумбочке, где «слепая зона» для камеры. Сержант попросил у ефрейтора ручку. Тот сказал, что в тумбочке. Сержант подошел. Вова остался за спиной. Ефрейтор открыл тумбочку, сержант увидел бардак, стал ругать. Сын, напомню, был за спиной. И сержант, с его слов, услышал, как Вова заскочил на турник и подтянулся 2 раза. Спиной он это увидел. А далее «соскочил, пошатнулся и упал» — это я дословно говорю, - отмечает Вячеслав Владимирович.

Владимир был очень активным парнем. Занимался спортом, увлекался юмором. Фото: личный архив семьи Кяловых

Следователь,показал отец, пишет иначе. Что сержант находился в ленкомнате. Там же сын к нему обратился. Они вместе вышли. И уже по дороге, а не в кубрике, встретили ефрейтора. Подчеркнем, что пошли в последний кубрик. Ни в первый, ни во второй, ни в третий. И кроме прочего в документе расследования не фигурирует время. Во сколько упал с турника? Когда пришел фельдшер? И так далее.

- В тот же день в 22 часа командир части нам сказал, что все случилось утром на уличной площадке спортгородка. Могу на полиграфе все подтвердить. Выяснилось, что в 15.04 в казарме. Следователь написал, что в 16.00.

Родители погибшего срочника не понимают еще: почему о смерти сына им сказали так поздно?

- Якобы номеров наших не могли найти. Время специально тянули, - считает отец.

Напомним, 26 ноября в Невинномысске (Ставропольский край) семья Кяловых проводила Вову на поезд до Воронежа, куда с ним ехали еще 50 срочников для службы в белгородской воинской части №20925. 28 ноября, когда всех разместили в учебном центре воздушно-космических сил, парень отправил близким и друзьям тревожные сообщения. Что на него «накатывают». Прикладываем скрин переписки Вовы с отслужившим уже товарищем:

Переписку показал отец Вовы Кялова.Фото: Евгения СОКОРЕВА

А поздним вечером 29 числа отцу позвонил командир части. И сказал, что срочник из Ставрополя Владимир Кялов умер после утренней разминки на улице.

Близкие настаивают, что 19-летний заводила и юморист вступил в конфликт со старослужащими, отказавшись как «проштрафившийся» делать уборку в учебной части. Что не входит в обязанности призывника. Он даже устав еще не видел.

Сержант, пишет следователь, спросил его: почему отказался мыть пол? Вова ответил: «Не могу, так как «пастафарианин». Многие засмеялись в строю. С этого момента, считают в семье, и началась история.

- Вова безбашенный был. Стоял на своем. Понимаю, что хотели только проучить, - говорит Вячеслав Владимирович. - Как? Удар в грудь или висок? Только гадать.

Семья готовится обжаловать решение об отказе в возбуждении дела.

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