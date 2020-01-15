2020-01-15T13:24:59+03:00
Общество

Мать родила пятого "лишнего" ребенка и подарила его знакомым перед Новым годом

У подозреваемой есть еще четверо детей, которых теперь, возможно, заберут
Антон ШАПОВАЛОВ
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Семьи проверяют на благополучность. Иллюстративное фотоСемьи проверяют на благополучность. Иллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет по Кабардино-Балкарии открыл уголовное дело против матери из Нарткала, которую подозревают в торговле своим новорожденным сыном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В отношении жительницы города Нарткала возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «з» второй части 127.1 статьи УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), - сказано в сообщении.

Как уверяет следствие, в декабре 2010 года женщина, которой на тот момент было 42 года, подарила своего новорожденного сына знакомой паре. Чтобы официально оформить права новых родителей на ребенка, в свидетельство о рождении были внесены неверные сведения. В течение десяти лет мальчик рос без своей биологической матери.

Когда подлог обнаружили, выяснилось, что у женщины есть еще четверо несовершеннолетних детей. Она не замужем и ни с кем не сожительствует; не известно, был ли у детей один отец или они от разных мужчин. Кроме этого, подозреваемая нигде не трудоустроена. Как уточнили журналистам "КП - Северный Кавказ" в Следственном комитете по Кабардино-Балкарии, она живет "случайными доходами".

На допросе женщина сказала, что пятый ребенок был лишним и его она бы не потянула. В семье знакомых, у которых нет своих детей, новорожденному мальчику создали бы все условия для хорошей жизни, уверена подозреваемая.

Сейчас следователи совместно с органами опеки и администрацией Нарткала занимаются проверкой семей: изучаются жилищно-бытовые условия проживания детей, посещение ими учебных и медицинских учреждений.

- Если будут найдены нарушения или какие-либо другие факторы, влияющие на жизнь детей, нами, возможно, будет инициирован вопрос об их изъятии из семей. Расследование уголовного дела продолжается, - сказал "КП - Северный Кавказ" пресс-секретарь Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. На время следствия все несовершеннолетние останутся в своих семьях. Возможная судьба пятого лишнего ребенка пока не известна, но понятно одно - к биологической матери он не вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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