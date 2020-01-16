ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье

Сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО.

Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.

Житель Ставрополья Эдуард Баширов, присягнувший на верность ИГИЛ, планировал взорвать бомбу на КМВ. К счастью, силовикам удалось его вовремя задержать. В ноябре 2019 года бандит признал свою вину и был осужден по статьям по террористическим статьям к 10 годам колонии строгого режима.

Устроить «джихад» на Ставрополье планировали еще два 21-летних злоумышленника, также поклявшихся в верности ИГИЛ. Никиту Сопырева сотрудники ФСБ задержали в мае 2019 года. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, из которых первые два придется провести в тюрьме.

Также в прошлом году оперативники ФСБ задержали члена банды Басаева и Хаттаба Шамиля КазбулатоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Саида Маматхонова в сентябре 2019 года суд приговорил к 11 годам заключения. Из них два года парень проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Также в прошлом году оперативники ФСБ задержали члена банды Басаева и Хаттаба Шамиля Казбулатова. Следствие доказало, что он участвовал в расстреле псковских десантников на территории Чечни в феврале 2000 года. В апреле злоумышленника признали виновным по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Суд приговорил Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима.

13 лет «строгача» получил и Ризван Муласанов, принимавший участие в нападении на российских военнослужащих в 1999 году в Новолакском районе Дагестана. В этом теракте погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.

В апреле Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор еще одному басаевцу, участвовавшему в нападении банды боевиков на Буденновск летом 1995 года. Уроженец Чечни Руслан Исламов обвинялся в совершении теракта, бандитизме, убийстве и захвате заложников. Его признали виновным и отправили в колонию общего режима на 11 лет.

На скамье подсудимых летом оказались и четверо боевиков, обвинявшихся в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Все они – жители Ставрополья. Батырбек Бакиев получил 19 лет колонии, Марат Даутов – 16, Дамир Мухатдинов -14, а Руслан Аджибрагимов – 13 лет.

Помимо террористов ФСБ сумело разоблачить преступные планы двух расистов и неонацистов, которые собирались убивать сотрудников правоохранительных органов. 22-летний Роман Порфилов и 21-летняя Вера Патлатай придерживались взглядов запрещенной в стране экстремистской организации «Misanthropic Division».

За участие в ней, ее финансирование, приготовление к преступлению, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хранение оружия Порфилов получил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Ему также назначили 100 тысячный штраф.

Его боевая подруга Патлатай за приготовление к преступлению и хранение оружия отсидит 4 года и 3 месяца в колонии общего режима. Ей назначен 30-тысячный штраф.

Силовики не оставили без наказания и двух бандитов диверсионно-террористической группы «Ногайская степь».

В августе 2010 года злоумышленники убили в Пятигорске таксиста и бросили тело в лесу, после чего установили в его легковушке самодельное взрывное устройство и припарковали такси рядом с кафе. При взрыве 46 человек получили ранения. Спустя месяц бандиты готовили похожий теракт в Ставрополе. Но план не сработал.

Ринат Сулейманов получил 15 лет лишения свободы, а его подельник Рустанбет Менглибаев -17 лет исправительной колонии строгого режима.