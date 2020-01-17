«Вся машина была в крови и рвоте!»: бешеная собака бросилась на девушку, которая подобрала ее в свой «Mercedes»

Шокирующие кадры спасения бродячей собаки показали общественники, занимающиеся помощью бродячим животным Владикавказа.

Собаку в крови хотели спасти, но она бросилась на девушку.

Одна из волонтеров увидела бегающего по улице пса в крови с оторванным хвостом. Захотела помочь. Кое-как посадила в свой «Mercedes» — животное скалило зубы, бросалось укусить. Но Валерия отважно усадила «дикаря» на заднее сиденье и повезла ветеринару. Кто бы мог подумать, что спасать потом придется ее саму:

"Не могу сдвинуться! Если ее трогаешь, она меня кусает!" Крик о помощи волонтера.

- Девочки! Ей больно. Она сама себя грызет. Я не знаю, что делать! Не могу сдвинуться! Если ее трогаешь, она меня кусает, - плачет Валерия на видео.

НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ. Собака сошла с ума и стала есть себя.

Ролик как крик о помощи получили другие волонтеры.

- Хотела помочь бедняжке. Полечить его. Но все обернулось ужасно! Когда ее посадили в машину, она просто сошла с ума! Начала прыгать и бегать, кидалась, рычала. А самое ужасное — он отгрыз себе хвост! Вся машина была в крови и рвоте! Вы просто не представляете, что пережил наш волонтер Валерия, - рассказывают общественники.

Собака взбесилась и перепачкала кровью весь автомобиль.

Когда машину с девушкой и собакой нашли, с большим трудом, но пса доставили в клинику. Провели дорогую внеплановую операцию на хвосте.

- Врач сказал, что у него психическое расстройство. Нужно держать в изолированном месте, колоть антибиотики и давать лекарства.

От собаки не отвернулись. Волонтеры надеются, что она придет в себя. И с ней в дальнейшем все будет хорошо.

Фото после операции