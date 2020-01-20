Лишенный доступа к гостайне заместитель мэра Ставрополя ушел в отставку

17 января первого замглавы администрации Ставрополя отправили в отставку. Александр Мясоедов был лишен всех полномочий по инициативе работодателя из-за запрета на доступ к государственной тайне, пишет NewsTracker со ссылкой на распоряжение мэра Андрея Джатдоева.

Докладная записка начальника второго отдела администрации стала поводом для лишения доступа Александра Мясоедова к гостайне.

Чиновнику при увольнении выплатят все компенсации.

Первый заместитель главы мэрии краевой столицы занимался вопросами благоустройства, ЖКХ, дорогами, организацией , транспортного обслуживания населения, управления и распоряжения муниципальным имуществом, создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, земельных отношений.

Александр Александрович пробыл в должности первого зама с 2014 года. До этого 48-летний муниципальный служащий работал заместителем министра имущественных отношений Ставропольского края. Мясоедов награждался Почетной грамотой Думы Ставрополья. Чиновник женат и воспитывает двоих детей.