"Лучшее плавание для женщин - стирка": девушкам запретили посещать самый большой бассейн на Кавказе

В Дагестане с 20 января женщинам запретили ходить в самый большой бассейн в республике. Об этом представители "Анжи-Арена" сообщили в своем Instagram-аккаунте, после чего закрыли его.

Пост в аккаунте бассейна. Фото: скрин-шот

Почему женщинам запретили посещать бассейн - в представительстве "Анжи-Арены" пока не объяснили. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" несколько раз пытался дозвониться до пресс-службы организации, но ему никто не ответил. Журналисты следят за ситуацией и ждут разъяснений.

На решение администрации отреагировали и женщины из Дагестана. Многих взбесили ущемляющие их права меры.

- Приходите к нам! У нас вот группы для детей и разные спортсмены нас рекламируют... Правда, работать там женщины могут, а вот плавать в бассейне - нет. Ну а что, сказали же однажды, что лучший фитнес для женщины это огород. А лучший бассейн, наверное, стирка, да?, - пишет пользователь. Некоторые, однако, связывают запрет с нерентабельностью такого ведения бизнеса.

Комментарии под постом. Фото: скрин-шот

Согласно описанию на сайте, длина самого большого бассейна на Северного Кавказа составляет 50 метров, его глубина - два-четыре метра.