"Лучшее плавание для женщин - стирка": девушкам запретили посещать самый большой бассейн на Кавказе
В Дагестане с 20 января женщинам запретили ходить в самый большой бассейн в республике. Об этом представители "Анжи-Арена" сообщили в своем Instagram-аккаунте, после чего закрыли его.
Пост в аккаунте бассейна. Фото: скрин-шот
Почему женщинам запретили посещать бассейн - в представительстве "Анжи-Арены" пока не объяснили. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" несколько раз пытался дозвониться до пресс-службы организации, но ему никто не ответил. Журналисты следят за ситуацией и ждут разъяснений.
На решение администрации отреагировали и женщины из Дагестана. Многих взбесили ущемляющие их права меры.
- Приходите к нам! У нас вот группы для детей и разные спортсмены нас рекламируют... Правда, работать там женщины могут, а вот плавать в бассейне - нет. Ну а что, сказали же однажды, что лучший фитнес для женщины это огород. А лучший бассейн, наверное, стирка, да?, - пишет пользователь. Некоторые, однако, связывают запрет с нерентабельностью такого ведения бизнеса.
Комментарии под постом. Фото: скрин-шот
Согласно описанию на сайте, длина самого большого бассейна на Северного Кавказа составляет 50 метров, его глубина - два-четыре метра.
Самый крупный бассейн на Северном Кавказе.Видео: пресс-служба "Анжи-Арены"
ИСТОЧНИК KP.RU
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