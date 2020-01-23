Завершено расследование уголовного дела против министра спорта Ставрополья

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра физической культуры и спорта Ставропольского края. Роман Марков обвиняется в превышении должностных полномочий.

В 2017 году чиновник незаконно дал руководителю одной из фирм подготовить техзадание, определить цену контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного инвентаря. Оборудование предназначалось для «Ставропольского училища олимпийского резерва».

Эта же фирма, руководитель которой готовил техзадание, выиграла аукцион и заключила контракт на сумму больше 14 млн рублей. Как выяснилось, поставленное оборудование стоило гораздо меньше, около 8 млн рублей по факту. Таким образом из бюджета утекло больше 6 млн рублей.

Сейчас дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.