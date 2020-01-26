Из-за взрыва газа в пятиэтажке Дагестана пострадал ребенок

В Республике Дагестан 26 января произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Хлопок газовоздушной смеси случился в подвале жилого пятиэтажного дома на улице Гамидова, 53.

Не обошлось без человеческих жертв. По предварительным данным, среди пострадавших двое, в том числе один ребенок. Мальчик проходил мимо в момент взрыва. Как сообщает собственный источник "КП - на Северной Кавказе", у 11-летнего школьника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ожоги 1 степени от 10 до 20% поверхности тела, жизни ничего не угрожает. Сейчас ребенок находится в краевой больнице Дагестана.

Частично разрушен и дом.

Фото с места ЧП

Выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже многоквартирного здания. Других разрушений не зафиксировано, дальнейшего возгорания не последовало, а несущие конструкции целы.

Информация о состоянии пострадавших и причинах ЧП уточняется.