2020-01-27T16:03:02+03:00
Общество

Крутили попой: темнокожий студент оскорбил народ Северного Кавказа, станцевав с осетинкой

Из-за угроз обоим пришлось публично извиняться [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Местные оскорбились выходкой иностранцаМестные оскорбились выходкой иностранца
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Во Владикавказе (Северная Осетия) после молодежной тусовки на Татьянин день затравили студента-иностранца за пляски с молодой девушкой.

В минувшую субботу около университета собралась толпа повеселиться. На импровизированной танцплощадке «отжигала» первокурсница, когда к ней присоединился студент из Африки. Пристроился почти вплотную. Захотел устроить что-то вроде парного танца. Под современную музыку и выкрики «Хорош!» он показал, как умеет двигаться с партнершей.

Видео с весельем слили в сеть, где происходящее расценили оскорблением. И оскорблением не кого-то конкретного, а всего осетинского народа. Героине ролика пообещали показать, «где раки зимуют». Девушке писали гадости в соцсетях, заставляли покаяться в живую. Гостя с другого континента «бдители морали» грозились побить и отправить на родину. «Влетело», вообщем, обоим:

Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.

- Позор! Гнать его вон! - не сдерживаются местные.- И эта девушка рассчитывает на чье-то уважение?!

Обеспокоенные реакцией людей девушка и парень поспешили извиниться.

Девушка в Северной Осетии публично извинилась за "откровенный" танец на улице.

- Я прошу прощение у всего осетинского народа. То, что было на СОГУ, такого больше не повторится. , - раскаивается Валя.

"Я не знал, что так вести себя нельзя": темнокожий студент извинился перед кавказцами.

- Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свои нехорошие поведение, - просит прощение на русском языке с заметным акцентом молодой иностранец. - Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя.

В Северо-Осетинском государственном университете на шумиху после студенческого мероприятия ответили просто: «Сделаем организационные выводы».

- Теперь ему надо объяснить,что он обязан жениться, - шутят после публичных извинений жители республики. - Оставьте парня в покое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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