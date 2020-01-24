От косметолога в реанимацию: лже-врач изуродовала подругу «уколами красоты» до неузнаваемости

Кровавые абсцессы, гнойное воспаление, частичная потеря зрения, шрамы, изуродованные губы и лицо. Красота требует настоящих жертв, если ты становишься жертвой лже-косметолога.

Бухгалтер Ирина Лобач чуть не стала убийцей близкой подруги. Страшная история о дружеском доверии и бескомпромиссном обмане произошла в Ставрополе.

Бухгалтер и лже-косметолог Ирина Лобач изуродовала свою лучшую подругу.Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю

Елизавете Ткаченко стукнуло 30 лет. Женщина понимала, что её красота начинает медленно таять и решилась на укол филлера. Контурная пластика лица казалась не таким уж радикальным решением, но в то же время дающим реальный результат.

Уверенность Елизаветы в действенности уколов укрепляла и крепкая дружба с Ириной Лобач. Подруга долгое время работала бухгалтером, но сменила калькулятор на шприц и ушла в косметологию. И женщина решила довериться близкому человеку.

Лобач и Ткаченко хорошо дружилиФото: Из личного архива героя публикации

— Ирина пришла в косметологию не сразу. Сначала она просто продавала те самые филлеры, была распространителем в одной из фирм. Но решила, что сможет заработать ещё больше, если будет покупать препараты по сниженным ценам и проводить коррекцию самостоятельно. И плевать, что для таких процедур нужно полноценное медицинское образование, а у неё на руках только диплом «эконома», — рассказал «КП - Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных органах,

Операцию лже-косметолог как обычно проводила у себя дома. Шприцы, как потом выяснило следствие, женщина хранила в холодильнике, рядом с колбасой и овощами. О стерильности речи и быть не могло.

Так лже-косметолог хранила шприцы. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

— В январе 2018 года Лобач, сделала пострадавшей укол. После процедуры у неё произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью, — рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Через несколько дней Елизавета попала в реанимацию с диагнозом «отёк Квинке». Медики чудом спасли ей жизнь. Восстановившись после операции, женщина попыталась понять, зачем подруга обманула её. Почему не предупредила о том, что никакого медицинского образования у неё нет. Но всё — тщетно.

Елизавета Ткаченко до и после уколаФото: Из личного архива героя публикации

— Во время допросов женщина ни словом не обмолвилась о том, что раскаивается в содеянном. Она настаивала на том, что всё сделала правильно и последствия от неё никак не зависели, — сообщила собеседница «КП».

Закадычные подруги всё-таки встретились. Но уже в суде. Лже-косметолога осудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Лобач назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенка 14-летнего возраста со штрафом в размере 150 тысяч рублей и компенсацией вреда в размере 450 тысяч рублей, — резюмировали в СКР.