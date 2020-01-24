2020-01-24T18:27:44+03:00
Общество

«Доил коров за сигареты»: парень-инвалид месяц «отпахал» на ферме за тысячу рублей

Недееспособный житель Татарстана оказался в ставропольском хуторе, где его ждала настоящая «каторга»
Ася АСРЯН
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Работодатель Хасан говорил, что боится отправлять домой инвалида. Мол, по дороге он может снова потерятьсяРаботодатель Хасан говорил, что боится отправлять домой инвалида. Мол, по дороге он может снова потерятьсяФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Несчастливые приключения ментального инвалида Александра Якорова начались в октябре 2019 года. 26-летний житель Татарстана в очередной раз ушел из дома без предупреждения.

По словам родственников, Александр по состоянию здоровья не способен отвечать за свои поступки.

Наконец в середине декабря парень позвонил матери, сообщил, что с ним все в порядке и даже нашел работу возле Ставрополя.

Однако не смог объяснить родным, где именно он находится. К поискам Александра подключились волонтеры движения «Альтернатива». Они и выяснили, что молодой инвалид занимается дойкой коров в ставропольском хуторе Кожевников.

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Сам Александр по секрету жаловался, что его постоянно перевозят с места на место, заставляя работать.

Родным удалось связаться с хозяином фермы. Работодатель по имени Хасан говорил, что боится отправлять домой недееспособного парнишку. Мол, по дороге он может снова потеряться и оказаться в рабстве в незнакомой местности.

Мама и близкие Александра приехали из Татарстана в Ставрополь, чтобы забрать сына-инвалида. Наивный работяга проболтался хозяину фермы, что за ним едут родственники. Тогда Хасан посадил парня в машину к своим знакомым и попросил подкинуть до Ставрополя.

Семья парня благополучно встретила его.

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Однако рассказы молодого человека вызывали жалость, гнев и чувства глубокой несправедливости у родни Александра.

Оказывается за целый месяц кропотливой работы на ферме, воспользовавшись недееспособностью парня, «щедрый» хозяин заплатил ему всего лишь тысячу рублей.

После скандала Хасан объяснил это тем, что дал несчастному деньги «на сигареты». Мол, остальную честно заработанную сумму он пришлет родственникам инвалида на карту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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