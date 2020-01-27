Глава Ингушетии второй раз за полгода отправил в отставку правительство

Все правительство Ингушетии отправлено в отставку по решению главы республики Махмуда-Али Калиматова, сообщает пресс-служба руководства региона. Об этом же пишет у себя в личном аккаунте в Instagram и сам чиновник:

- Мной принято решение отправить Правительство РИ в отставку.

Калиматов заступил в должность 8 сентября минувшего года. За пять месяцев его правления он уже дважды успел распустить правительство. Первый указ об отставке был подписан им сразу же после избрания его на пост главы. Он объяснил свое решение сомнением в честности работающих чиновников. «Есть некоторые нюансы, моменты в их деятельности, за которые им придется ответить», - сказал Калиматов.

Тогда премьер-министром республики стал Константин Суриков взамен ушедшего Зялемхана Евлоева. Был совершен ряд других назначений, однако формирование кабинета министров так до сих пор и не завершилось.Теперь новым вице-премьером стал Владимир Сластенин.

22 января Калиматов провел и другие кадровые перестановки, заменив временно исполняющего обязанности министра экономики Евгения Макаренко Лианой Плиевой, ранее представлявшей Ингушетию в Москве.