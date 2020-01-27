«В ответ на замечания станцевали лезгинку»: дагестанские подростки пожарили шашлыки на «Вечном огне»

Шокирующее происшествие на днях произошло в столице Дагестана. Посреди «Парка Ленинского комсомола», в сердце города несколько подростков с лёгкой руки взрослых попрали память своих дедов и прадедов — героев Великой Отечественной войны. Юноши не просто взобрались на постамент «Вечного огня» — они пожарили в пламени куриные окорочка. А когда увидели, что их снимают, станцевали на мраморных плитах.

— Сегодня проходя по парку увидел такую картину. Подростки жарили куринные окорочка и танцевали на пямятнике «Памяти вонинов, погибших в Великой отечественной войне». На замечания, что так нельзя, в ответ смеялись и продолжали. Достал телефон и начал снимать. Реакцию видно на видео. Больше сказать нечего, — написал автор видео.

Дагестанские подростки пожарили окорочка и станцевали на "Вечном огне".

Легко заметить, что подростки не просто так чувствуют себя безнаказанными — на дворе день, дети не прячутся и не пытаются скрыть свои намерения. Мимо проходят десятки безучастных махачкалинцев и даже не пытаются помешать осквернению мемориала.

Неудивительно, что с таким отношением главные антигерои ролика нашли поддержку среди взрослых. Многие дагестанцы оправдывали наглых подростков. «Это же дети», «Не вижу ничего ужасного», «А где криминал?», — пишут в соцсетях.

Впрочем, есть и совершенно противоположная точка зрения. Другая часть пользователей сети ужаснулась произошедшему. Как ужаснулись и в полиции, куда «Комсомолка» обратилась за комментариями.

— Мы впервые видим этот кошмар. Обращений, заявлений на этот счёт, ясное дело, не было. Но это совершенно невозможно. Могу сказать, что по данному инциденту обязательно будет назначена проверка. Мы найдём этих ребят и поговорим с ними, а родителей привлечём к административной ответственности, — заявила глава пресс-службы ГУ МВД Дагестана Гаяна Гариева.