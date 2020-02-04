2020-02-04T18:29:00+03:00
Происшествия

"Бил, потому что боялся за него": пасынок потерял зуб после избиения отчимом за непослушание

Появились подробности жестокого "воспитания" 5-летнего мальчика [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Мурат с 5-летним пасынкомМурат с 5-летним пасынкомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сотрудники Следственного комитета России раскрыли детали ужасной истории, которая случилась в семье из Кабардино-Балкарии. Видео особой формы воспитания появилось в социальных сетях и вызвало ажиотаж в сети.

Как стало известно, семья - 10-летняя Алина, 9-летняя Карина, 5-летний Аслан (имена детей изменены - прим.ред.), мама и отчим - уже долгое время жила в Москве. Все дети были от прошлого брака 28-летней Риты, но 38-летний Мурат принял их как родных. И стал заниматься воспитанием.

В один из дней мама уехала в Кабардино-Балкарию на похороны родственника. Вместе с детьми остался отчим и ее сестра. Младший ребенок вел себя не очень хорошо. То не съест мясо и выкинет его в мусорное ведро, то начнет прыгать на раскладушке и упадет с нее. После последнего инцидента Мурату стало страшно за пасынка, и, накричав на малыша (в воспитательных целях, конечно), он отправил его спать.

Мурат работал по две смены грузчиком в "Ашане" Фото: СОЦСЕТИ

Мурат работал по две смены грузчиком в "Ашане"Фото: СОЦСЕТИ

Правда, Аслан продолжил не слушаться отчима. Тогда, "все еще сердясь на мальчика из-за беспокойства за него", 38-летний мужчина решил воспитывать ребенка по-армейски. До планки непоседа еще не дорос, а вот до энергичных приседаний - вполне.

- Быстрее, - приказным тоном говорит мужчина и ругается на пасынка. - Раз! Два!

Ребенку было тяжело, но Мурат умел стимулировать - он несколько раз ударил мальчика по губам, потом по голове, а закончил все пощечиной. Затем мужчина повел Аслана к мусорному ведру (куда он ранее выкинул мясо) и лишь там заметил кровь на лице родного ему человека, за которого он беспокоился совершенно недавно, в момент падения с раскладушки. Вдобавок ребенок от ударов потерял зуб. Только тогда к нему пришло осознание всего абсурда ситуации.

Отчим из КБР издевался над пятилетним пасынком в Подмосковье.

Мурат повел Аслана к умывальнику и смыл кровь с его лица. Но из памяти произошедшее не стереть - тем более, из памяти телефона родственницы. Которая, обыденно скрестив ноги, смотрела на экзекуцию и молча снимала это.

- Удары были настолько сильными, что у мальчика выпал зуб, оказались повреждены еще два, также он получил ушиб мягких тканей и гематому. Следственный комитет проводит проверки по статьям 117 (истязание) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ, - сказано в сообщении Следственного комитета по Москве.

В воскресенье, 3 февраля, мужчину допросили. После разговора с сотрудниками правоохранительных органов его отпустили.

- Оснований для изъятия детей органы опеки не нашли. Сейчас они находятся с матерью, - прокомментировали "КП" источники в следствии.

Зубы мальчика после избиения Фото: СОЦСЕТИ

Зубы мальчика после избиенияФото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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