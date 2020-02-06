«Чёрт рыжий»: дагестанцы угрожают журналисту Кашину после оскорблений Нурмагомедова

«Чёрт рыжий», «Кашин скоро не сможет есть кашу», «фашист», «нацист», «шакал» и, наконец, «пусть земля тебе будет пухом» — Дагестан разъярён высказываниями журналиста в эфире радио «Комсомольская правда». Приведённые выше цитаты — только вершина айсберга, подавляющее большинство вообще непечатны, потому что переполнены матом и угрозами.

Почему Нурмагомедов не достоин представлять Россию на мировой арене 00:00 00:00

Жители кавказской республики устроили настоящую атаку и на соцсети журналиста. Кашин признался, что ему пишут везде, где только можно. Правда, относится Олег к этому с юмором: «Сегодня праздник у ребят, сегодня дагестанцы», — пишет он в Twitter.

Вот такие картинки журналисту присылают в Twitter

Такую славу и тотальную ненависть журналист заработал буквально за три минуты. В эфире радио «Комсомольская правда» он неожиданно заговорил про MMA и Нурмагомедова.

— Я считаю, что, когда у нас есть набор современных героев — летчик, посадивший самолет в кукурузу, спортсмены какие-нибудь олимпийцы великие, и Хабиб Нурмагомедов... Конечно, этот Хабиб лишний. Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Поэтому давайте требовать запретов смешанных единоборств, потому что ну сколько можно, — заявил Кашин.

Корреспондент «КП» Роман Голованов попытался остановить журналиста, но только спровоцировал новый спич.

— Русский не должен падать в России перед Хабибом. Слово Хабиб не страшное. Страшное слово смерть. Слово Хабиб смешное, поскольку он, скорее, такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене, — считает Кашин.

Дагестанцы в ярости после заявлений журналиста Кашина

Интересно, что сам Нурмагомедов всегда с глубоким уважением высказывался о своих выступлениях за Россию. Боец подчёркивал, что горд выступать за свою страну и призывал не подогревать межнациональные конфликты.

— Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы россияне не разделяли самих себя, — неоднократно заявлял спортсмен.

Такой диссонанс между тактичными высказываниями бойца и жесткой критикой журналиста вызвал у фанатов бойца самые яркие эмоции. Одни пользователи предполагали, что «он просто хочет попиариться», другие отмечали, что в адрес российских представителей MMA журналист не сказал и слова, а почему-то сконцентрировался на спортсменах с Кавказа. А некоторые и вовсе считали, что «за слишком длинный язык» и «возбуждение межнациональной розни» на Кашина можно подать в суд.

В соцсетях на Кашина сыплются оскорбления и угрозы

Cам журналист не остался от обсуждения в стороне. Он объяснил свои слова тем, что сам в 2010-м году пострадал от нападения бойцов смешанных единоборств. Поэтому считает представителей этого вида спорта опасными для общества.

— Мне так повезло, что нападавший на меня в 2010 году был каким-то статусным чемпионом, потому что через пять поединков от меня до него я дохожу до Хабиба. В смысле один побил другого, другой третьего и дальше — Хабиб, — заявил Кашин.

Одно из гневных сообщений показал подписчикам сам журналист

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Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru (подробности, аудио).