Обещали сладкую жизнь в Дубае: дагестанок пытались продать в сексуальное рабство

Им обещали сладкую жизнь в Дубае, работу в косметологии и роскошь. Но попасть они должны были в сексуальное рабство в Бахрейне. Торговцы женской красотой уже договорились о сумме — по 500 тысяч рублей за девушку.

К счастью, в дело вмешались специалисты угрозыска Дагестана. Оперативники поймали торговцев людьми с поличным, когда они ехали в аэропорт.

— Был пресечён целый канал по поставке девушек в страны Ближнего Востока. Торговлей людьми занимались 48-летняя жительница Махачкалы и 39-летняя женщина из Каспийска. Девушек собирались доставить и продать в Бахрейне для занятия проституцией, — сообщила «КП - Северный Кавказ» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Дагестанок собирались продать в сексуальное рабство в Бахрейн.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

При этом сами девушки, конечно же, о планах сутенёрш не знали. Они верили, что им предоставился уникальный шанс заработать и побывать в городе роскоши — Дубае.

— Собирались полететь в Дубай. Там работа. Косметология. Мы не знали, что нас собираются отправить за границу для занятия проституцией. Для меня это шок. Мне просто сказали, что приедет женщина, надо вместе с ними поехать туда и всё, — пояснила на допросе одна из спасённых красавиц.

Попав в участок, сутенёрши во всём сознались. На автомобиле они должны были доехать до Баку и сесть на самолёт. После перелёта ничего не подозревающих девушек передали бы новым «хозяевам».

— Собранные полицией материалы переданы в следственное управление СКР по Республике Дагестан для принятия процессуального решения, — резюмировала собеседница «КП».