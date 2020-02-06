2020-02-06T21:18:55+03:00
Происшествия

Обещали сладкую жизнь в Дубае: дагестанок пытались продать в сексуальное рабство

За двух девушек торговцы людьми надеялись получить миллион рублей [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Девушки искренне верили, что отправляются в путешествие к счастью. Фото: архив "КП" / ГУ МВД по РДДевушки искренне верили, что отправляются в путешествие к счастью. Фото: архив "КП" / ГУ МВД по РД
Изменить размер текста:

Им обещали сладкую жизнь в Дубае, работу в косметологии и роскошь. Но попасть они должны были в сексуальное рабство в Бахрейне. Торговцы женской красотой уже договорились о сумме — по 500 тысяч рублей за девушку.

К счастью, в дело вмешались специалисты угрозыска Дагестана. Оперативники поймали торговцев людьми с поличным, когда они ехали в аэропорт.

— Был пресечён целый канал по поставке девушек в страны Ближнего Востока. Торговлей людьми занимались 48-летняя жительница Махачкалы и 39-летняя женщина из Каспийска. Девушек собирались доставить и продать в Бахрейне для занятия проституцией, — сообщила «КП - Северный Кавказ» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Дагестанок собирались продать в сексуальное рабство в Бахрейн.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

При этом сами девушки, конечно же, о планах сутенёрш не знали. Они верили, что им предоставился уникальный шанс заработать и побывать в городе роскоши — Дубае.

— Собирались полететь в Дубай. Там работа. Косметология. Мы не знали, что нас собираются отправить за границу для занятия проституцией. Для меня это шок. Мне просто сказали, что приедет женщина, надо вместе с ними поехать туда и всё, — пояснила на допросе одна из спасённых красавиц.

Попав в участок, сутенёрши во всём сознались. На автомобиле они должны были доехать до Баку и сесть на самолёт. После перелёта ничего не подозревающих девушек передали бы новым «хозяевам».

— Собранные полицией материалы переданы в следственное управление СКР по Республике Дагестан для принятия процессуального решения, — резюмировала собеседница «КП».

Сутенёрши признались в содеянном. Фото: ГУ МВД по РД

Сутенёрши признались в содеянном. Фото: ГУ МВД по РД

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Против матери-веганки возбудили уголовное дело за диеты дочери
В отношении мэра Георгиевска продолжается следственная проверка
Измученного диетой малыша отобрали у матери-веганки на Ставрополье
В Минводах появится «Цифровая образовательная среда»
В Железноводске водитель экскаватора захламлял общественную территорию
В КБР не принимают самолеты из других государств
В Минздраве рассказали, хватит ли ставропольцам антивирусных лекарств
Экс-начальник отдела вневедомственной охраны по Невинномысску осужден
ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020
Чеченский бородач, рискуя жизнью, спас из горящего грузовика двух мужчин
Главврач пятигорской больницы уволен после жалоб на хамство
Ставропольский космонавт возглавил МКС
Альпинист сорвался со скалы на Всероссийских соревнованиях в Ингушетии
Пятиметровый подоконник крушил окно многоэтажки в Ставрополе
В Ставрополе должница во время ареста авто проехалась по судебному приставу
«Я помню голод»: Известный блогер Ида Галич рассказала о трудном детстве во Владикавказе
12-летняя девочка умерла из-за пневмонии в минераловодской реанимации
Следователи проверяют обстоятельства гибели рыбаков на Ставрополье
На Ставрополье арестован водитель, сбросивший мертвую пассажирку в реку
Отчиму истерзанной тетей ингушской девочки отказали в восстановлении на работе в МВД