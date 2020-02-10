«Украли, накачали, сделали из этого шоу»: Успенская посвятила дочери песню

Концерт Любови Успенской в Ставрополе стал для звезды откровением и отдушиной. Уже в первые полчаса выступления королева шансона поделилась со зрителями: «Журналисты разрушили жизнь моей семьи».

- Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу, - едва не плача, заявила Любовь Успенская со сцены.

- Мы с тобой! - кричали люди из зала и бурно аплодировали.

"Как мне тяжело...": Успенская перед выступлением в Ставрополе.

Еще перед выходом Успенская сказала своему стилисту: «Только ты можешь спасти положение. С моим настроением и состоянием души»

В продолжение болезненного разговора на сцене прозвучала песня о «доченьке». Успенская пела с легкой дрожью в голосе, но заметным волнением. Было не скрыть, что драма с Татьяной Плаксиной покалечила звезде душу. Были моменты, когда Любовь сжимала микрофон руками у груди как крест.

После скандала с дочкой Успенская тяжело спела песню "О доченьке".

А после концерта Успенская написала у себя в Instagram отдельный пост:

- Ещё раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!

певица Успенская после концерта в Ставрополе раскритиковала журналистов.

Напомним, что все началось с выпуска телешоу «Звезды сошлись», где 30-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в насилии.

- Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить, - заявила единственная наследница.

И добавила, что Успенская угрожала ей «санитарами», которые приедут ее «заколоть».

Признание Татьяны произвело эффект разорвавшейся бомбы, за которым раскрылось ее содержание в клинике для душевнобольных и наркоманов. И хотя Плаксина публично раскаялась и попросила прощение у матери, страсти не утихают.

Успенская рассказывает, как ее шантажируют компроматом с участием дочери, как дочку пытались выкрасть. В разговоре с Андреем Малаховым у себя в особняке певица не смогла сдержать эмоции и впала в истерику. Ей помогали дежурившие в доме врачи — после всего здоровье Любови сильно пошатнулось.

- Я живу, как в аду. Я еле встала с постели, у меня доктора не уходят из дома, потому что мне все время плохо. У меня какое-то состояние, что я умираю, сегодня мой последний день.

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