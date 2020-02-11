Гадали, простуда или рак: как у мальчика внезапно нашли редкое генетическое заболевание

Миша Лихота, восьмилетний мальчик из Ставропольского края, всю жизнь на волосок от смерти. У него первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ). Иными словами, нет иммунитета.

Мишу уже пытались спасти трансплантацией костного мозга (ТКМ) — но клетки донора не прижились. Мальчика вновь пытаются вылечить. Швейцарские врачи нашли двух новых доноров костного мозга, но операция обойдется в 35,6 миллиона рублей. Таких денег в семье, которая потеряла кормильца, нет. И только вы можете помочь Мише!

Миша в Цюрихе, готовится к ТКМ. Фото: mishalih

ТО ЛИ ПРОСТУДА, ТО ЛИ ЛЕЙКОЗ

О том, что Миша будет болезненным ребенком, стало известно еще во время беременности. Высоким был риск невынашивания, да и сами роды прошли тяжело. Анна, мать ребенка, потеряла много крови, но выжила.

После выписки, по приезде домой, Миша начал рвать, четыре месяца он не мог нормально спать. Педиатр назначала лечение, но оно улучшало состояние малыша только на время. Когда мальчику было полгода, у него поднялся такой жар, что его смогли сбить только антибиотиками. А в десять месяцев стали резаться зубы, и лекарства больше не помогали. Когда Миша начал задыхаться и бледнеть, его впервые увезли в реанимацию.

Там-то выяснилось, что у ребенка гемоглобин в два раза ниже нормы, а живот взбух из-за накопившейся жидкости, которая сдавливала внутренние органы. После срочной операции медики диагностировали малышу острый лейкоз. Но такой врачебный вывод оказался ошибочным.

"Температура 39,5, сразу принимаем антибиотики": Миша во время очередной простуды. Фото: mishalih

Почти полтора года Анна лечила сына в больницах непонятно отчего. И только московские медики поставили окончательный диагноз — ХГБ, болезнь, при которой у человека дефект клеток иммунной системы, поглощающие бактерии и другие вредные частицы. Из-за этого снижается антимикробная активность: клетки поглощают чужеродные организмы, но не расщепляют их.

НЕУДАЧНЫЕ КЛЕТКИ

Тогда ребенка стали лечить от того, чем он действительно болен. Зашла речь о трансплантации костного мозга, и для этого нашли подходящего донора в России. После операции у Миши повысилось давление, он почти одновременно стал рвать и страдать от диареи. Кроме того, малыш заболел воспалением легких.

Мише часто приходится ходить в маске. Вирусы не дремлют. Фото: mishalih

Со временем состояние мальчика начало восстанавливаться. Но ненадолго. По телу Миши пошла сыпь — это значило, что клетки трансплантата вошли в конфликт с хозяйскими. К имеющимся болячкам добавился новый диагноз — "острая аутоиммунная гемолитическая анемия". Началась кислородное голодание, сильная интоксикация. Анне приходилось постоянно отбиваться от недугов сына и радоваться маленьким победам в бесконечной войне:

— Слава Богу, нам удалось вылечить ушки Миши. В этот раз было нелегко избавиться от этой проблемы, — писала мама. И таких постов у нее много.

Мише помогли только в Швейцарии, в Детском университетском госпитале Цюриха. Там состояние ребенка на время нормализовали.

Вид из больницы Миши в Цюрихе. Фото: mishalih

СПАСЕНИЕ

Пока Миша с мамой лечились заграницей, их папа внезапно умер от сердечного приступа. Это усложнило жизнь для Анны. Тем более, им предложили повторную ТКМ в Швейцарии — единственный способ победить болезнь. Правда, счет оказался немаленьким — 35,6 миллиона рублей.

Анна осталась одна с двумя детьми. Фото: mishalih

К сбору подключились благотворительные фонды и звезды российского шоу-бизнеса: например, Дмитрий Маликов и Алексей Климушкин, он же Сильвестр Андреевич из "Универа".

Алексей Климушкин призывает людей помочь Мише.Видео: mishalih

10 января сбор средств на ТКМ был завершен. Больного ребенка экстренно увезли в Цюрих.

Остались допрасходы, которые потребуются во время операции. На это собранных средств не хватает. Вы можете помочь Анне и ее малышу! Достаточно перевести семье любую сумму на реквизиты, указанные ниже.

Реквизиты: 2202 2008 6288 6262 (Анна Алексеевна Л.), 79097698709 (QIWI-кошелек), 410013011280284 (Яндекс-деньги). С отчетностью по сборам вы можете познакомиться по ссылке.

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