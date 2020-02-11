Счета бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова заблокировали за долги

В Москве были заблокированы счета бойцовского клуба, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Как оказалось, у MMA-клуба "Eagles" накопились денежные долги. Организация чемпиона UFC в легком весе должны 9400 рублей. Сумма оказалась не такой уж страшной и сообщество бы не закрыли, если бы не одно "но" - кредиторы не нашли клуб по месту регистрации. В итоге все банковские счета "Eagles" пришлось заморозить.

Почему Нурмагомедов не достоин представлять Россию на мировой арене 00:00 00:00

Вся работа организации была приостановлена. Тренировочная секция не принимает спортсменов, а сайт слег и дает ссылки на сомнительные страницы. Уже создан новый сайт, но он не работает в полном объеме. Кроме того, все группы и аккаунты клуба в социальных сетях давно не выпускают постов. Так, последняя публикация в Instagram «Eagles MMA Moscow» датирована октябрем прошлого года. Также заблокирован контактный телефон фирмы, по которому "КП - Северный Кавказ" пыталась дозвониться до руководства объединения.

Отметим, что клуб занимается не только развитием физической и бойцовской подготовки. Нередко он проводит семинар-диалоги между спортсменами, выпускает интервью и делает нарезки со встреч. Одно из основных их занятий - организация турниров.