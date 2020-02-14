Я бы в казаки пошел, пусть меня научат!

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТРОЯТ ОКРУЖНОЙ КАЗАЧИЙ КОРПУС

- Олег Сергеевич, как на Ставрополье происходило возрождение казачества?

- В конце 1980-х начале 1990-х в России формируются первые казачьи организации и начинается возрождение казачества. На Юге России, где казаки традиционно жили и несли службу в Донском, Терском, Кубанском и Астраханском войсках, этот процесс шел особенно стремительно.

В 1988 году начала работу инициативная группа по возрождению терского казачества. Сейчас в Терское войсковое казачье общество входят окружные общества - Ставропольское (Ставропольский край), Аланское (Республика Северная Осетия- Алания), Терско-Малкинское (Кабардино-Балкарская Республика), Терско-Сунженское (Чеченская Республика), а также Кизлярское особое приграничное казачье общество (Республика Дагестан).

- Развитие любого направления невозможно без привлечения молодежи. Уделяется ли внимание этому?

- Терские казаки во все времена понимали, как важно работать с подрастающим поколением. Не только обучать его военным наукам, но и воспитывать морально-этические нормы. Основу этого воспитания закладывают сейчас в казачьих классах, где учится более 2,5 тысячи ребят. На территории Терского казачьего войска есть и пять образовательных учреждений с казачьим компонентом. Сейчас все больше мест, где молодые люди могут получить качественное образование, изучить традиции своего народа и его культуру, научиться любить Россию.

Многое делают военно-патриотические казачьи клубы. На загородных базах воспитанники занимаются физической и военной подготовкой. А во время соревнований, которых на территории Терского войска проходит множество, ребята учатся применять навыки на практике. Всероссийская спартакиада молодых казаков и всероссийский конкурс «Кому из нас атаманом быть?» традиционно собирают лучших представителей юных казаков всех войск России. А еще есть межрегиональные соревнования «Казачьему роду – нет переводу» в Новопавловске, казачьи игры в Железноводске и многие другие.

- Трудные подростки тоже учатся в казачьих классах?

- Да. Работе с социально неблагополучными подростками, приемными и опекаемыми детьми, сиротами уделяется большое внимание. Идет психолого-социальная реабилитация этих детей, им помогают исправиться, определиться с выбором профессии и стать достойными гражданами нашей страны. Каждый получит «социальный лифт» и возможность проявить себя и быть максимально полезными обществу.

Помощник заместителя Генпрокурора России по особым поручениям Олег Игнатов

- Когда на Ставрополье будет создан окружной казачий кадетский корпус?

- В Кисловодске под строительство Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса отведен участок в 10 га. Правительство края оплатило проектно-сметную документацию. Финансирование в 2 млрд рублей планируется из федерального и краевого бюджетов. Корпус рассчитан на 420 кадетов. Они смогут получить основное общее образование (5 лет) и среднее общее образование (2 года). Планируется построить и два спорткомплекса – закрытый с 25-метровым бассейном и залами для игровых видов спорта, борьбы, хореографии и тренажеров и открытый, где будет футбольное поле с трибунами на 400 человек, площадки для волейбола и баскетбола, полоса препятствий и атлетический сектор.

Там же будет создана конно-спортивная школа с ипподромом и площадками для джигитовки, автодром и автомастерская с обучением слесарному делу, закрытый тир и музей терского казачества.

- Что будут преподавать ученикам корпуса?

- В профильных казачьих классах юные кадеты, кроме общеобразовательных предметов, будут изучать культуру, традиции и историю терского казачества и коренных народов Северного Кавказа, историю Ставропольского края, а также военно-спортивные дисциплины: владение казачьей шашкой, спортивное ориентирование, санитарную и строевую подготовку, военизированный кросс, верховую езду, рукопашный бой, тактику, метание ножей, плавание.

Я уверен, что в качестве эксперимента кадетское образование нужно внедрить и в систему среднего профессионального образования. Ежегодно казачьи кадетские профессиональные училища будут выпускать специалистов самых востребованных хозяйственным комплексом специальностей.

Казачье кадетское образование дает широкие возможности дополнительного образования и профориентации. Важно вовремя помочь подросткам определиться с профессией, работать с талантами. Нужна программа «Одаренные дети», которая даст ребятам возможность участия во всероссийских и международных конкурсах. И, конечно, важно формировать систему патриотического воспитания на основе традиций отечественной армии, казачьего войска.

ОКРУГ МОЖЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ

- А в других округах есть кадетские казачьи корпуса?

- Да, во многих субъектах открыты подобные школы. Например, в Ростовской области система казачьего образования состоит из более чем 470 учреждений со статусом «казачье», где учатся 85 тысяч человек. Обучение начинается с казачьего детского сада, продолжается в казачьей общеобразовательной школе, казачьих профучилищах и учреждениях допобразования. Затем казачья молодежь поступает в вузы.

Открытие казачьего корпуса в СКФО приведет к популярности казачьего образования. Казачье движение будет развиваться только тогда, когда его ряды пополнят молодые, энергичные, неравнодушные люди. Именно поэтому нужно создать «Союз казачьей молодежи Кавказа».

Подобной организации в современной истории никогда не было. Это новое движение, которое объединит мальчишек и девчонок из школ, техникумов и училищ, вырастит лидеров молодежной казачьей организации.

В Северо-Кавказском федеральном округе необходимо выстроить многоуровневую модель казачьего кадетского образования: казачьи кадетские корпуса, классы с казачьим компонентом, кадетские центры, клубы и секции в рамках дополнительного образования. Все это позволит превратить округ в одного из лидеров казачьего образования в стране.

- Следственным комитетом России созданы кадетские классы во многих регионах, в том числе в Ставропольском крае. Планирует ли прокуратура создавать подобные классы ?

- На мой взгляд, создание не только учебных классов, но и казачьих обществ, в первую очередь, здесь, на Северном Кавказе, только положительно сказалось бы на развитии казачьего кадетского образования и военно-патриотического воспитания. Эти меры были бы направлены на защиту прав и свобод граждан, развитие кадетских казачьих корпусов, занятие культурным, духовным и нравственным воспитанием казаков.

- Спасибо за интересный разговор.

- Спасибо за ваше внимание. Поздравляю читателей вашей газеты с наступающим праздником - Днем защитника Отечества. Наш общий долг – беречь и защищать Родину, гордиться и хранить традиции своих предшественников. Мира и добра вам и вашим близким!