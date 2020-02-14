Владимир Познер об архитектуре Ставрополя: Приятно, когда сохраняется какая-то связь с прошлым

Свой творческий вечер в Ставрополе Владимир Познер начал с извинений за опоздание. Правда, уточнил, что опоздал не он, а зрители, чем развеселил зал. Начало встречи задержалось на 15 минут.

- Я много где бывал за свою жизнь, но никогда не был в СтаврОполе, - перешёл от приветствий к разговору известный российский журналист. Неправильное ударение, очевидно, было намеренным, поскольку весь последующий вечер название города он произносил правильно.

Владимир Познер рассказал, что прилетел, когда ещё было светло, и у него была возможность немного взглянуть на город. Журналиста приятно удивила архитектура старого города.

- К моему удивлению, я увидел большое количество старых домов, даже, наверное, дореволюционных. Не знаю, как в них живётся, возможно, внутри требуются серьёзные работы. Но внешне очень приятно, когда сохраняется какая-то связь с прошлым: это всё не уничтожается, не сносится и не застраивается чем-то другим — иногда хорошим, но зачастую и нет. Во всяком случае, у меня такое приятное ощущение, — подчеркнул Познер.

Владимир Владимирович также отметил, что слышал о том, что Ставрополь дважды был удостоен звания самого благоустроенного города страны. Сказал, что сам судить об этом не может, но считает, что местные жители должны этим гордиться.

После небольшого монолога журналиста, формат общения перешёл в «вопрос-ответ». Зрители спрашивали о политике, образовании, журналистике, Солженицыне и многом другом. Но интересно, что люди в зале были не только из Ставрополя: приехали из Пятигорска, Кисловодска, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. А один из зрителей даже поблагодарил Владимира Познера за приезд в наш город, поскольку раньше на встречи с ним приходилось ездить в другие южные города.