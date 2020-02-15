2020-02-15T14:30:13+03:00
Общество

«Леди в белых халатах — 2020»: Голосуй за самую очаровательную участницу!

«Комсомолка» просит читателей выбрать самую прекрасную медицинскую работницу Ставропольского края
Андрей ЗОБОВ
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Голосуйте за понравившуюся участницу!Голосуйте за понравившуюся участницу!Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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Они выбрали одну из самых благородных профессий. Они не имеют права ошибиться. И мы доверяем им свои жизни. Своё здоровье. И они облегчают нашу боль боль, дарят надежду, помогают словом и делом. Они — прекраснейшие из женщин, леди в белых халатах, берегущие нас от беды.

Они приходят в профессию из любви и желания помогать людям. Один из самых прекрасных и искренних мотивов, которые можно придумать. Но уже на первом курсе далеко не у всех выдерживают нервы, когда нужно работать с телами в мертвецкой. Они — женственные и волевые, заботливые, но строгие. Они же — красавицы, чьи глаза нельзя забыть, даже если прекрасные лица скрыты медицинскими масками.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края объявляет фотоконкурс «Леди в белых халатах». Мы предлагаем Вам, дорогие читатели, выбрать самую прекрасную работницу здравоохранения нашего родного региона. Каждая из участниц коротко написала о себе и о том, что привело её в медицину. Ну а судить — Вам!

Голосование стартует в 12:00 15 февраля, а закончится в 12:00 1 апреля 2020 года. Все желающие смогут отдать голоса за одну или нескольких участниц по одному разу в день. С наступлением полуночи вы снова сможете заходить и поддерживать своих фаворитов.

Итоги конкурса «Леди в белых халатах» будут подведены в понедельник 6 апреля. Участницы, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы и подарки от спонсоров конкурса. Сами участницы могут размещать ссылку на свою анкету в социальных сетях.

Голосуйте, наши дорогие читатели! И пусть победит достойнейшая!

ИСТОЧНИК KP.RU

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