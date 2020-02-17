2020-02-17T14:55:53+03:00
Происшествия

На Северном Кавказе живодер на «Lexus» расстрелял собаку-инвалида

Полицейские задержали стрелка, ветеринары пытаются спасти животное [осторожно, шокирующие кадры]
Евгения СОКОРЕВА
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Обо всем рассказали волонтерыОбо всем рассказали волонтеры
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В Ардоне (Северная Осетия) местный житель расстрелял сбежавшую со двора собаку-инвалида. Дробь пробила глаз и тело.

Врачи ужаснулись

Врачи ужаснулись

Пес сейчас в клинике в критическом состоянии.

Люди нашли пса в крови на улице. Агрессии, видно из роликов с его транспортировкой, животное не проявляет. Всю дорогу к ветеринарам собака послушно сидела на заднем сиденье, упираясь мордой в шею девушки:

Собаку-инвалида подстрелили в Северной Осетии.

- Собака находится в ветклинике в критическом состоянии, - говорят волонтеры.

Пес не домашний. А только ищет хозяев и живет в приюте с другими беспризорниками-инвалидами. Вчера он сделал подкоп у забора. И вышел за пределы двора.

Живодер попытался убить собаку, сбежавшую из приюта.

На улице Ленина в городе Ардон его и подстрелили. Волонтеры показали фото стрелявшего. Вот он уезжает на своем «Lexus».

На видео местный житель не отрицает произошедшего Фото: СОЦСЕТИ

На видео местный житель не отрицает произошедшегоФото: СОЦСЕТИ

Общественники назвали имя и фамилию. Из ролика в Instagram слышно: тот и не отрицает, что хотел убить собаку.

В МВД Северной Осетии сообщают, что проверка уже началась. И живодера задержали:

- Полицейские изъяли две гильзы от гражданского оружия. В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан житель Ардона 1963 года рождения, у которого изъято и направлено на баллистическую экспертизу гражданское оружие, - рассказали в ведомстве. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В полиции отмечают, что за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

- Также злоумышленник будет лишён лицензии на оружие, - добавили в пресс-службе республиканского МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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