На Северном Кавказе живодер на «Lexus» расстрелял собаку-инвалида

В Ардоне (Северная Осетия) местный житель расстрелял сбежавшую со двора собаку-инвалида. Дробь пробила глаз и тело.

Врачи ужаснулись

Пес сейчас в клинике в критическом состоянии.

Люди нашли пса в крови на улице. Агрессии, видно из роликов с его транспортировкой, животное не проявляет. Всю дорогу к ветеринарам собака послушно сидела на заднем сиденье, упираясь мордой в шею девушки:

Собаку-инвалида подстрелили в Северной Осетии.

- Собака находится в ветклинике в критическом состоянии, - говорят волонтеры.

Пес не домашний. А только ищет хозяев и живет в приюте с другими беспризорниками-инвалидами. Вчера он сделал подкоп у забора. И вышел за пределы двора.

Живодер попытался убить собаку, сбежавшую из приюта.

На улице Ленина в городе Ардон его и подстрелили. Волонтеры показали фото стрелявшего. Вот он уезжает на своем «Lexus».

На видео местный житель не отрицает произошедшегоФото: СОЦСЕТИ

Общественники назвали имя и фамилию. Из ролика в Instagram слышно: тот и не отрицает, что хотел убить собаку.

В МВД Северной Осетии сообщают, что проверка уже началась. И живодера задержали:

- Полицейские изъяли две гильзы от гражданского оружия. В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан житель Ардона 1963 года рождения, у которого изъято и направлено на баллистическую экспертизу гражданское оружие, - рассказали в ведомстве. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В полиции отмечают, что за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

- Также злоумышленник будет лишён лицензии на оружие, - добавили в пресс-службе республиканского МВД.