2020-02-18T12:22:28+03:00
Дом. Семья

«Алиса с приданым»: во Владикавказе нашли сумку с кошкой и запиской

Выстраивается очередь из желающих забрать брошенного питомца себе [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Кошку уже забралиКошку уже забрали
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В Северной Осетии волонтеры выбирают нового хозяина для выброшенной на холод кошки. Интересно, что питомца оставили в сумке с запиской — на небольшой бумажке написали «Алиса». Под сумкой лежало «приданое». «КП-Северный Кавказ» нашла видео с места, где хвостатую находку нашли:

Брошенную кошку с "приданным" нашли во Владикавказе.

- Даже приданое собрали! С лотком! - комментируют за кадром.

Алиса отогревается на руках волонтера в машине

Алиса отогревается на руках волонтера в машине

Кошку, не долго думая, забрали.

- Все хорошо. Просто растеряна немножко. Не поняла, за что ее выкинули на холод, - рассказывают волонтеры из Владикавказа. - Хорошенькая она! Мы думали, одной лапки не будет — все на месте. Красивый хвостик! Прям куколка!

Никто не знает, почему здоровую симпатягу бросили. «Может, ребенок в семье появился?» - гадают люди. История уже тронула многих. Выстраивается очередь из желающих забрать «Алису с приданым» себе. Но повезло самому первому откликнувшемуся. Красавица теперь живет у местной девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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