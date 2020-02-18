"Начало конца": Кирилл Терешин изменил имидж после удаления "рук-базук"

Кириллу Терешину постепенно удаляют его "рук-базук". Первая операция прошла еще в декабре, фрику вырезали левый трицепс. В конце марта блогера вновь положат в больницу. В промежутках между операциями Терешин ищет способы, с помощью которых он сможет реанимировать свою карьеру.

Ранее "Вазелиновый качок" сходил к косметологу и подтянул себе скулы. Кроме того, он намерен вскоре накачать себе губы, а в планах у него сделать тату на глазах и довести лицо до игрушечных стандартов Кена.

Недавно Терешин обратился к парикмахеру и перекрасил себе волосы в желтый, близкий к белому цвет. "Руки-Базуки" опубликовал видеоролик, на котором он танцует в новом образе.

Второе изменение Терешина после удаления левого трицепсаФото: СОЦСЕТИ

- Слежу за всеми в комментариях, - написал "Вазелиновый качок", ожидая реакции людей на новую прическу. Но многие не заметили таких мелких изменений - в основном его критиковали за чудаковатый танец.