2020-02-18T15:19:08+03:00
Общество

"Начало конца": Кирилл Терешин изменил имидж после удаления "рук-базук"

Фрик покрасил волосы и стал блондином
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Вазелиновый качок"Кирилл Терешин, или "Руки-Базуки", или "Вазелиновый качок"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Кириллу Терешину постепенно удаляют его "рук-базук". Первая операция прошла еще в декабре, фрику вырезали левый трицепс. В конце марта блогера вновь положат в больницу. В промежутках между операциями Терешин ищет способы, с помощью которых он сможет реанимировать свою карьеру.

Ранее "Вазелиновый качок" сходил к косметологу и подтянул себе скулы. Кроме того, он намерен вскоре накачать себе губы, а в планах у него сделать тату на глазах и довести лицо до игрушечных стандартов Кена.

Недавно Терешин обратился к парикмахеру и перекрасил себе волосы в желтый, близкий к белому цвет. "Руки-Базуки" опубликовал видеоролик, на котором он танцует в новом образе.

Второе изменение Терешина после удаления левого трицепса Фото: СОЦСЕТИ

Второе изменение Терешина после удаления левого трицепсаФото: СОЦСЕТИ

- Слежу за всеми в комментариях, - написал "Вазелиновый качок", ожидая реакции людей на новую прическу. Но многие не заметили таких мелких изменений - в основном его критиковали за чудаковатый танец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мэр Георгиевска до сих пор не отстранен от должности
На Ставрополье работодатели перестанут оплачивать больничные листы
Кредитный портфель ВТБ в СКФО вырос более чем на 20%
На Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Максима Клетина
На Ставрополье назначили исполняющего обязанности главы Георгиевского городского округа
Видео: в Дагестане посвятили песню Рамзану Кадырову
Стая из дюжины агрессивных собак кошмарит жителей Минвод
На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч»
Беженка из Дагестана, ставшая женой магната, показала дочь
Стали известны подробности о матери, выбросившей младенца в окно
На Ставрополье МВД проверяет информацию об избиении женщины следователем
На Ставрополье мать родила дома ребенка и выбросила в окно
На Ставрополье ревнивый мужчина зарезал сожителя бывшей жены
В Дагестане начальник тыла ОМВД присвоил 23 тысячи литров дизтоплива
Следователи займутся нападением на врача, оскорбившего пациента в КЧР