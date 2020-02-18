Опыт возрождения абазинского этноса в Карачаево-Черкесской республике получает федеральное признание

На состоявшемся в Москве X Всероссийском съезде некоммерческих организаций была представлена модель по формированию общественной инициативы Международного объединения содействия развитию абазино-абхазскому этносу «Алашара». В работе съезда приняли участие вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения в Черкесске Мурат Муков.

Семь лет «Алашара» занимается вопросами развития абазинского этноса и абазинских сел в Карачаево-Черкессии. Новая модель работы создана президентом организации, меценатом и вице-спикером Народного Собрания КЧР Муссой Экзековым. Суть модели заключается в вовлечении местного населения в процесс улучшения жизни родного села, пробуждении общественной инициативы и формировании гражданского общества.

- Когда люди сами улучшают свое село, они видят результаты своего труда, гордятся им и получают уверенность, что сами могут изменить жизнь к лучшему, - говорит Мусса Экзеков.

Фото предоставлено международным объединением «Алашара».

В основу работы положен принцип – «не вместо, а вместе». Жители не должны быть простыми наблюдателями и потребителями помощи. Они должны быть соорганизаторами. Общественную инициативу поддержало руководство КЧР.

- Уже первый проект – установку спортивных площадок жителям предлагалось реализовать совместно. «Алашара» дает средства на оборудование, а выбрать место, договориться с муниципалитетом, и установить площадку должны были сами граждане. Площадки появились в каждом из 13 сел. По тому же принципу был возрожден один из домов культуры. «Алашара» выделила 900 тыс. на стройматериалы. Но еще миллион стоили бы услуги рабочих. На сходе граждан было принято решение отремонтировать своими силами. Разумеется, работа шла дольше, ведь люди тратили свое свободное время, выходные, но всем миром дом построили, – рассказал на съезде Рамазан Мхце.

После успеха первых проектов в селах определились инициативные жители, которые объединились в общественные советы. Одновременно стали создаваться женсоветы, активнее заработали советы старейшин. Представители советов в каждом селе объединяются в подразделение организации «Апсадгьыл» (Родина). Вместе с главой села и местными депутатами они создают программы развития и ищут возможности реализовать свои проекты. Часть средств выделяет «Алашара» через установленную Муссой Экзековым систему грантов, часть жители собирают сами, часть выделяет государство.

- С самого начала мы получили поддержку со стороны руководства республики, работаем в плотном сотрудничестве. Активное гражданское общество - союзник власти, которая заинтересована в улучшении жизни людей. Когда на общественном уровне создаются проекты, программы, люди начинают сами их реализовывать, сразу становятся понятно, какая нужна поддержка от государства, возрастает эффективность государственного участия, - рассказывает Мусса Экзеков. – Сегодня мы возлагаем большие надежды на национальные проекты, которые успешно реализуются в Карачаево-Черкесской республике. Благодаря им уже удалось построить 3 дома культуры, отремонтировать в одном из сел школу, обновить коммуникации.

Работа «Алашары» максимально прозрачна. Публичный отчет организации недавно вошел в число победителей всероссийского Конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета», получив категорию «серебряный стандарт» - свидетельство его высокого качества.

Фото предоставлено международным объединением «Алашара».

На X Всероссийском съезде НКО результаты работы «Алашары» и «Апсадгьыл» были отмечены как высоко эффективные. Организациям предложено войти в Федеральный народный совет и Общенациональный союз НКО России.

- Мы готовы участвовать в работе этих объединений, – говорит Мусса Экзеков. – Нам есть чем поделиться. рецепты и инструменты, применяемые нами для возрождения абазинских сел, применимы в любой части страны. Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – везде можно добиваться тех же результатов.